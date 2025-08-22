Bella Campos e Xamã estreiam no cinema com o thriller 'Cinco Tipos de Medo'

Bella Campos dá vida a Marlene, enfermeira dividida entre o amor e o risco. O rapper e ator Xamã interpreta Sapinho, traficante local, que, apesar da trajetória criminal, era considerado o responsável pela segurança da comunidade. A história é baseada no episódio real em que moradores do Jardim Novo Colorado se uniram para pagar a fiança de Sapinho, temendo que sua ausência deixasse o bairro vulnerável à violência de outras facções.

Rodado em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, no estado de Mato Grosso, "Cinco Tipos de Medo" envolveu mais de 180 profissionais, de nove estados brasileiros. Segundo o diretor Bruno Bini, "o longa é, antes de tudo, um filme que nasce do Brasil profundo, com suas contradições, potências e histórias, que muitas vezes ficam fora do radar do audiovisual tradicional", afirma o diretor. "Fazer esse longa em Mato Grosso, com talentos de diversas regiões, é uma forma de afirmar que o cinema brasileiro é múltiplo, potente e vive também nos encontros. A parceria com a Druzina Content é exemplo disso: unimos forças para contar uma história local com alcance universal. Valorizar a regionalidade é fortalecer o cinema nacional como um todo".

Para Luciana Druzina, CEO da Druzina Content, estrear o filme em Gramado tem um valor afetivo e simbólico. Foi nesse mesmo festival, em 2015, que ela conheceu Bruno Bini. "De lá pra cá, construímos uma parceria criativa que já rendeu quatro projetos juntos: 'Loop', 'Cinco Tipos de Medo', 'Trabalho Fantasma' e 'Três Tempos'", conta. "Gramado tem esse poder de criar conexões que vão além do festival. É um lugar onde ideias ganham corpo, onde encontros viram filmes. Estrear esse longa justamente aqui é como fechar um ciclo e começar outro."

Bella Campos conta que filmar em sua terra natal foi uma experiência de reconexão: "Receber esse convite foi um presente. Estou vivendo um processo profundo de reencontro, inclusive com meu sotaque. Marlene é uma mulher brasileira em essência: resiliente, determinada e cheia de camadas." Já Xamã, ao interpretar Sapinho, vê no projeto um gesto de transformação: "Quero dar humanidade ao personagem. A gente sabe que muitas vezes a criminalidade nasce da falta de opção, e o cinema é uma dessas opções. Fazer parte desse filme é também falar sobre caminhos possíveis".

"Cinco Tipos de Medo" é uma produção viabilizada com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através da ANCINE e do BRDE, e conta também com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL). A obra deve percorrer festivais ao redor do mundo antes de seu lançamento nos cinemas brasileiros.