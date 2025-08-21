Swipe Nights: Nova York troca os apps de namoro por caminhadas sem celular
Por: Ricardo Carlini
Em uma cidade onde tudo acontece rápido demais, um grupo de nova-iorquinos resolveu desacelerar e resgatar a forma mais simples - e talvez mais eficaz - de conhecer alguém: caminhando lado a lado. Batizado de "Swipe Nights", o evento é promovido pelo Appalachian Mountain Club e acontece semanalmente no Battery Park, reunindo solteiros que decidiram dar um tempo nos aplicativos de encontros.
A regra é clara: celulares guardados durante todo o trajeto. Assim, as conversas fluem naturalmente, sem notificações, likes ou distrações digitais. A proposta ganhou força em agosto, com dezenas de participantes atraídos pela promessa de conexões autênticas em um dos cenários mais bonitos de Manhattan, às margens do rio Hudson.
Mais do que um "rolê diferente", o Swipe Nights virou um movimento contra a fadiga dos apps de relacionamento. Para muitos, a experiência lembra que conhecer alguém na vida real pode ser mais leve, divertido - e, quem sabe, até mais romântico.
E como estamos em Nova York, cidade que nunca dorme, já tem fila de interessados querendo transformar as caminhadas em tradição. Afinal, no meio de tanta tecnologia, às vezes a verdadeira novidade é simplesmente olhar nos olhos de alguém e conversar.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.