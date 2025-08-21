SplashUOL
Swipe Nights: Nova York troca os apps de namoro por caminhadas sem celular

Colunista de Splash

Por: Ricardo Carlini

Em uma cidade onde tudo acontece rápido demais, um grupo de nova-iorquinos resolveu desacelerar e resgatar a forma mais simples - e talvez mais eficaz - de conhecer alguém: caminhando lado a lado. Batizado de "Swipe Nights", o evento é promovido pelo Appalachian Mountain Club e acontece semanalmente no Battery Park, reunindo solteiros que decidiram dar um tempo nos aplicativos de encontros.

A regra é clara: celulares guardados durante todo o trajeto. Assim, as conversas fluem naturalmente, sem notificações, likes ou distrações digitais. A proposta ganhou força em agosto, com dezenas de participantes atraídos pela promessa de conexões autênticas em um dos cenários mais bonitos de Manhattan, às margens do rio Hudson.

Imagem
Imagem: Reprodução



Mais do que um "rolê diferente", o Swipe Nights virou um movimento contra a fadiga dos apps de relacionamento. Para muitos, a experiência lembra que conhecer alguém na vida real pode ser mais leve, divertido - e, quem sabe, até mais romântico.

E como estamos em Nova York, cidade que nunca dorme, já tem fila de interessados querendo transformar as caminhadas em tradição. Afinal, no meio de tanta tecnologia, às vezes a verdadeira novidade é simplesmente olhar nos olhos de alguém e conversar.

Imagem
Imagem: Divulgação

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do BOL

