Simone Gutierrez e Paulo Goulart Filho se unem em espetáculo musical

Misturando arte, música, humor e diálogo, "Iaia Me Ajuda" traz à tona temas urgentes como o impacto da tecnologia nas relações humanas, os limites éticos do uso da IA e a importância do olhar crítico e consciente diante das inovações. O formato é ideal para empresas que desejam promover debates internos, treinamentos e ações de sensibilização de maneira criativa e envolvente.

A atriz Simone Gutierrez e o ator Paulo Goulart Filho, ambos residindo nos EUA, estão disponíveis para entrevistas online. O palestrante Jorge Gonçalves, produtor do espetáculo, está no Brasil para futuras entrevistas. Reconhecida por sua versatilidade em musicais, novelas e comédias, Simone empresta à personagem uma combinação de carisma, ritmo e comicidade afiada — ao lado de Paulo Goulart Filho, cuja trajetória nos palcos e na televisão reforça o peso artístico da montagem.

"Mais do que entreter, queremos abrir espaço para conversas necessárias sobre como lidar com a Inteligência Artificial de forma humanizada, ética e criativa", comenta Leonardo Alkmim.

Empresas interessadas em adquirir o espetáculo para seus eventos internos, convenções ou treinamentos já podem entrar em contato com a produção.

