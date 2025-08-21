Marcos Freire grava DVD com Aline Barros, Fernanda Brum e mais

Inicialmente, a ideia era convidar apenas ministros e amigos que marcaram a trajetória de Marcos ao longo dos anos, como Fernanda Brum, sua madrinha na música, que o apresentou ao mundo musical, Aline Barros, que o inspirou e esteve ao seu lado no trabalho social da Baluarte em Angola, e Anderson Freire, com quem já dividiu criações musicais.

No entanto, Deus revelou a Marcos que esse DVD seria uma união entre nações, abrindo espaço para colaborações internacionais inéditas no Brasil. Entre os convidados está a cantora angolana Nair Nany, com quem Marcos irá colaborar na canção "Melhor Amigo", um sucesso que ultrapassou fronteiras. Mas um dos momentos mais especiais da gravação certamente ficará a cargo da presença de Chandler Moore, cantor americano e um dos líderes do movimento Maverick City Music, que virá ao Brasil pela primeira vez exclusivamente para gravar com Marcos.

A conexão entre os dois aconteceu de forma surpreendente: após procurá-lo nas redes sociais, Marcos recebeu uma resposta afirmativa, pois Chandler buscava justamente um ministro brasileiro para uma parceria. Atualmente, eles estão compondo juntos uma música inédita que será lançada no projeto.

A expectativa é que este lançamento consolide ainda mais a carreira de Marcos Freire, reunindo em um só trabalho influências locais e internacionais, fé e excelência musical.

DESTAQUE NACIONAL

Com mais de 100 milhões de acessos em plataformas digitais. Apenas no Spotify, Marcos já soma quase 55 milhões de reproduções. Em 2023, Marcos fez história ao se tornar o primeiro cantor gospel a integrar a prestigiada lista Forbes Under 30, na categoria Terceiro Setor/Empreendedorismo Social, reconhecimento que reforça sua influência e impacto como artista.