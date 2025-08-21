Governo de SP levará até 10 empresas para a Feira do Livro de Frankfurt
Por: Patricia Alves
Pelo quarto ano seguido, o Governo de São Paulo levará uma comitiva com até dez empresas paulistas para a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, um dos maiores eventos do setor literário do mundo. A missão empresarial, que acontece entre 14 e 20 de outubro, será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
As empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 31 de agosto. Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.
O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.
"A presença de São Paulo na Feira do Livro de Frankfurt é uma oportunidade para que nossas empresas ampliem seu alcance e fechem parcerias estratégicas. O CreativeSP tem justamente esse papel: apoiar o setor editorial e transformar a participação em negócios que fortalecem a economia e a geração de empregos", comentou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.
Em 2024, o faturamento das editoras de livros no país cresceu 3,7% e chegou a R$ 4,2 bilhões. A Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, desenvolvida pelo setor, aponta, ainda, que foram produzidos 366 milhões de exemplares. Boa parte do faturamento e da produção fica em São Paulo, sede do maior evento literário da América Latina, a Bienal Internacional do Livro.
Mais de R$ 700 milhões em negócios
A missão para a Feira do Livro de Frankfurt será a 9ª do CreativeSP em 2025. Antes, ele realizou missões para: Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), South by Southwest (Estados Unidos), Game Developers Conference (Estados Unidos), festivais de cinema e publicidade de Cannes (França), Fringe (Escócia) e Gamescom (Alemanha).
Em setembro, o programa ainda levará empresas para a Tokyo Game Show (Japão). E, até o fim do ano, também haverá missões para Womex (Finlândia) e Ventana Sur (Argentina) - ambas com inscrições abertas.
No ano passado, foram nove missões, que levaram 103 empresas da indústria cultural para eventos sobre: inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo. A projeção de negócios gerados pelo programa chegou a R$ 725 milhões, além de 6,4 mil empregos.
