Alexandre Pires revisita sucesso "Temporal de Amor" ao lado de Leonardo

Lançada originalmente em 1995, "Temporal de Amor" tornou-se um hino de declarações apaixonadas, marcada por versos que falam sobre intensidade, entrega e sentimentos à flor da pele. Na versão de Alexandre Pires, a canção ganha nuances de pagode romântico, preservando a essência da obra e trazendo frescor com uma interpretação emocionante e atual. O lançamento inclui também um videoclipe, que estará disponível no canal oficial de Alexandre Pires no YouTube. O registro audiovisual, feito em Goiânia, promete transportar o público para o universo afetivo da música, com imagens que traduzem a emoção da letra e a conexão do artista com o repertório que marcou gerações.

A faixa "Temporal de Amor" chega acompanhada do lançamento do álbum completo nas plataformas de áudio, reunindo um repertório que passeia entre sucessos, releituras e parcerias inéditas. Entre as canções, estão "Deus Tá Vendo", "Tentei Te Esquecer" (com Matogrosso & Mathias), "Te Amar Foi Ilusão" (com Luiz Cláudio & Giuliano), além dos clássicos "Pagode em Brasília", "Pinga Ni Mim / Bebo Pa Carai" e "Nascemos pra Cantar / Viva a Vida".

O projeto ainda apresenta colaborações inéditas, como "De Ex Pra Ex" (com Lauana Prado), "Beijo de Outro Ângulo" (com Murilo Huff) e "Eu Esqueço" (com Ana Castela), além de versões especiais para hits como "Barulho do Foguete" (Zé Neto & Cristiano), "Ciumenta / Leilão" (César Menotti & Fabiano) e "Cuida Bem Dela" (Henrique & Juliano), entre outras surpresas.

Com Pagonejo Bão, Alexandre Pires reforça sua versatilidade e capacidade de transitar entre gêneros, mantendo sua assinatura artística. O projeto, que sai pela Sony Music, já está disponível nas plataformas digitais e no YouTube, e alcançou a lista de mais ouvidos do Spotify com "De Ex Pra Ex" e "Eu Esqueço".

Sinônimo de sucesso nacional e internacional, Alexandre Pires soma números surpreendentes nas plataformas de streaming.. No Spotify, são mais de 35 milhões de streams nas faixas já lançadas e 4,2 milhões de ouvintes mensais e no YouTube mais de 1,1 bilhão de views e 1,9 milhão de inscritos no canal oficial do artista.