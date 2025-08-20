Tiago Abravanel estrela Drácula - Um Terror de Comédia

Com uma temporada brilhante em Nova York na Off-Broadway, entre 2023 e 2024, essa obra teatral despertou a atenção de todos os críticos americanos e do público. Os autores, Steven Rosen e Gordon Greenberg, são responsáveis por parcerias de recentes sucessos de público e crítica nos EUA, como "Crime e Castigo - A Comédia", a nova montagem de "Quem tem medo de Virgínia Wolf?" e outros sucessos. Em 2025, a comédia ganhou os palcos de Londres, por onde ficou durante 3 meses no teatro Menier Chocolate Factory.



Sinopse

Nas traiçoeiras montanhas da Transilvânia, um pacato corretor de imóveis britânico entra numa jornada alucinante a fim de encontrar um novo e misterioso cliente, que por um acaso é o mais aterrorizante e feroz monstro que o mundo conheceu: "Conde Drácula". Ao mesmo tempo, a famosa caçadora de vampiros Jean Van Helsing e sua trupe estão procurando por "Drac" da Transilvânia entre as terras longínquas da Inglaterra e de Londres até os confins. Suas trapalhadas são garantias de que seus batimentos e sua pressão sanguínea vão subir - de tanto rir!



SERVIÇO | DRÁCULA - UM TERROR DE COMÉDIA

Temporada: de 15 de agosto a 12 de outubro de 2025

Horários: sextas às 21h, sábados às 17h e 21h, domingos às 18h

Ingressos online: Sympla

Bilheteria: de terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo, no próprio local. Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e dinheiro. Não aceitamos cheques.

Local: Teatro Bravos

Endereço: Rua Coropé, 88 - Pinheiros