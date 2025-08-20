Tiago Abravanel estrela Drácula - Um Terror de Comédia
Por: Patricia Alves
O lendário vampiro Drácula chega aos palcos de São Paulo de cara nova, em uma montagem que promete matar o público - de tanto rir! Drácula - Um Terror de Comédia, estrelado por Tiago Abravanel e grande elenco, estreia no Brasil dia 15 de agosto no Teatro Bravos, em São Paulo, e faz curta temporada somente até 12 de outubro.
Aclamado em Nova Iorque e Londres, o espetáculo de texto inteligente repleto de referências da cultura pop traz uma nova visão do conto clássico gótico, enquanto faz um jogo-rápido entre os atores que interpretam diversos personagens e se transformam na velocidade da luz, garantindo altas risadas para um público de todos os tipos sanguíneos, tudo isso em 90 minutos de tirar o fôlego. No Brasil, o elenco conta ainda com Lindsay Paulino, Bruna Guerin, Ludmillah Anjos, Jefferson Schroeder e Bernardo Berro. A montagem brasileira tem tradução e adaptação por Bruno Narchi, e direção de Ricardo Grasson e Heitor Garcia.
Com uma temporada brilhante em Nova York na Off-Broadway, entre 2023 e 2024, essa obra teatral despertou a atenção de todos os críticos americanos e do público. Os autores, Steven Rosen e Gordon Greenberg, são responsáveis por parcerias de recentes sucessos de público e crítica nos EUA, como "Crime e Castigo - A Comédia", a nova montagem de "Quem tem medo de Virgínia Wolf?" e outros sucessos. Em 2025, a comédia ganhou os palcos de Londres, por onde ficou durante 3 meses no teatro Menier Chocolate Factory.
Sinopse
Nas traiçoeiras montanhas da Transilvânia, um pacato corretor de imóveis britânico entra numa jornada alucinante a fim de encontrar um novo e misterioso cliente, que por um acaso é o mais aterrorizante e feroz monstro que o mundo conheceu: "Conde Drácula". Ao mesmo tempo, a famosa caçadora de vampiros Jean Van Helsing e sua trupe estão procurando por "Drac" da Transilvânia entre as terras longínquas da Inglaterra e de Londres até os confins. Suas trapalhadas são garantias de que seus batimentos e sua pressão sanguínea vão subir - de tanto rir!
SERVIÇO | DRÁCULA - UM TERROR DE COMÉDIA
Temporada: de 15 de agosto a 12 de outubro de 2025
Horários: sextas às 21h, sábados às 17h e 21h, domingos às 18h
Ingressos online: Sympla
Bilheteria: de terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo, no próprio local. Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e dinheiro. Não aceitamos cheques.
Local: Teatro Bravos
Endereço: Rua Coropé, 88 - Pinheiros
