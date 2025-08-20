Miá Mello fala sobre a peça 'Mulheres em Chama'

Juntas no espetáculo "Mulheres em Chama", em cartaz no Teatro UOL, em São Paulo, as atrizes Miá Mello, Camila Raffanti e Juliana Araripe participam de uma entrevista bem-humorada ao lado de Ronnie Von, no programa "Companhia Certa", que será exibido nesta quarta-feira (20), à 0h, na RedeTV!. No encontro, as protagonistas e criadoras da peça compartilham bastidores da montagem, que aborda os desafios da menopausa de maneira leve e informativa.

Durante a conversa, Juliana, que em 2008 dividiu os palcos com Camila na peça "Afrodite Já Tinha Celulite", relembra como nasceu a amizade entre o trio: "O que nos uniu foi a vontade de sermos amigas. Eu já era amiga da Camila e a Miá me pediu amizade, porque éramos vizinhas. Eu estava passando de carro, ela me fez abrir o vidro e disse 'vamos ser amigas?' Eu respondi 'sim!'", detalha, aos risos, recordando o episódio.