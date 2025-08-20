Lethicia Bronstein lança Exclusive | Ato II e reforça o luxo artesanal
Por: Flávia Viana
Depois do sucesso da primeira edição da linha Exclusive, lançada em maio, a estilista Lethicia Bronstein apresenta o segundo ato de um projeto que promete se tornar recorrente. A nova campanha, batizada de Exclusive | Ato II, reúne peças únicas, trabalhadas com a mesma dedicação e tempo de um vestido sob medida, mas prontas para serem usadas. Cada modelo é produzido em edição exclusiva e não retorna ao acervo.
Desenvolvidas no ateliê da Oscar Freire, em São Paulo, as peças combinam rendas e pedrarias especiais, bordados feitos à mão e modelagens que levam dias para serem finalizadas. Para essa linha, Lethicia trabalhou do jeito que mais aprecia, adotando um processo criativo inverso: antes do croqui, observa tecidos e acessórios no manequim, ajusta cortes e volumes e só depois transforma a ideia em desenho. "Cada vestido começa do meu olhar, sem pressa. Quero que ele tenha alma, história e emoção", afirma.
A coleção reúne modelos longos e curtos que exploram tules, rendas, bordados e veludos com aplicações minuciosas. As texturas surgem em camadas, drapeados e transparências que equilibram movimento e sofisticação, resultando em peças que transitam com naturalidade do tapete vermelho às festas formais.
As cores, que vão do vibrante ao sóbrio, foram pensadas para diferentes ocasiões, mas sempre com assinatura do feito a mão, assim como a fluidez dos tecidos, que se inspiram nas aves brasileiras e no movimento do balé. Para Lethicia, a Exclusive | Ato II é também um manifesto. "Vejo um movimento crescente de celebridades e influenciadoras consumindo e divulgando moda internacional como status, sem perceber que temos aqui o mesmo nível de luxo e sofisticação. O Brasil é uma potência criativa e não devemos nada a ninguém."
Essa visão está refletida em frases que permeiam a campanha, como "padrão internacional, talento brasileiro" e "o luxo não tem que ser importado". As mensagens reforçam o movimento Red Carpet Made in Brazil, criado pela estilista para incentivar a moda nacional a ganhar mais espaço nos grandes eventos internacionais. "A moda brasileira emprega milhões de pessoas, entre costureiras, bordadeiras, modelistas e artesãos. Vestir o Brasil é também reconhecer e valorizar esses profissionais."
A primeira edição da Exclusive, lançada em maio deste ano, brincou com o uso criativo de inteligência artificial para simular tecidos e croquis, ampliando o alcance digital da coleção. Já no segundo ato, a campanha é totalmente física, com ensaios reais e produção tradicional, valorizando o contato humano no processo de criação. "Mais do que tendência, busco criar peças que permaneçam. O tempo e o trabalho manual são o verdadeiro luxo", conclui.
O casting conta com as modelos Renata Kuerten e Caroline Caputo, que estrelam fotos e vídeos para os canais próprios da marca. A vitrine da flagship na Oscar Freire também foi transformada para receber as novas obras, reforçando a experiência imersiva para quem visita a maison.
