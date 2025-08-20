Lethicia Bronstein lança Exclusive | Ato II e reforça o luxo artesanal

Coleção Exclusive | Ato II Imagem: Ita Mazzutti/Divulgação

A coleção reúne modelos longos e curtos que exploram tules, rendas, bordados e veludos com aplicações minuciosas. As texturas surgem em camadas, drapeados e transparências que equilibram movimento e sofisticação, resultando em peças que transitam com naturalidade do tapete vermelho às festas formais.

As cores, que vão do vibrante ao sóbrio, foram pensadas para diferentes ocasiões, mas sempre com assinatura do feito a mão, assim como a fluidez dos tecidos, que se inspiram nas aves brasileiras e no movimento do balé. Para Lethicia, a Exclusive | Ato II é também um manifesto. "Vejo um movimento crescente de celebridades e influenciadoras consumindo e divulgando moda internacional como status, sem perceber que temos aqui o mesmo nível de luxo e sofisticação. O Brasil é uma potência criativa e não devemos nada a ninguém."

Essa visão está refletida em frases que permeiam a campanha, como "padrão internacional, talento brasileiro" e "o luxo não tem que ser importado". As mensagens reforçam o movimento Red Carpet Made in Brazil, criado pela estilista para incentivar a moda nacional a ganhar mais espaço nos grandes eventos internacionais. "A moda brasileira emprega milhões de pessoas, entre costureiras, bordadeiras, modelistas e artesãos. Vestir o Brasil é também reconhecer e valorizar esses profissionais."

A primeira edição da Exclusive, lançada em maio deste ano, brincou com o uso criativo de inteligência artificial para simular tecidos e croquis, ampliando o alcance digital da coleção. Já no segundo ato, a campanha é totalmente física, com ensaios reais e produção tradicional, valorizando o contato humano no processo de criação. "Mais do que tendência, busco criar peças que permaneçam. O tempo e o trabalho manual são o verdadeiro luxo", conclui.

O casting conta com as modelos Renata Kuerten e Caroline Caputo, que estrelam fotos e vídeos para os canais próprios da marca. A vitrine da flagship na Oscar Freire também foi transformada para receber as novas obras, reforçando a experiência imersiva para quem visita a maison.