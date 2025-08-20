Instituto Jô Clemente (IJC) grava episódio especial com Amaury Jr.
O Instituto Jô Clemente (IJC), Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que promove saúde, qualidade de vida e inclusão para pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, anunciou que hoje, 20 de agosto, às 17h30, acontecerá a gravação do episódio exclusivo "Talento não tem rótulo. Inclua.", do programa Palco para Inclusão: conversas que transformam o mercado profissional, apresentado por Amaury Jr.. O encontro acontecerá na Casa Maria, nos Jardins, em São Paulo.
A iniciativa integra o encerramento da campanha de 2025 do IJC para a inclusão profissional, que traz o mote "O talento não tem rótulo. Inclua. Contratar pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo é a solução". A proposta é estimular reflexões e inspirar ações concretas que vão além do cumprimento da Lei de Cotas, mostrando como a diversidade promove transformação social, inovação e impacto positivo para as empresas.
O bate-papo reunirá convidados de diferentes áreas: entre profissionais de RH, lideranças empresariais, especialistas e pessoas com deficiência para discutir de forma aberta os desafios e oportunidades da inclusão no mercado de trabalho.
Entre os participantes estão Flávio Gonzalez, Coordenador de Inclusão Social do IJC; Daniel Arouca, Diretor de Recursos Humanos da Colgate-Palmolive; Jhenyffer Coutinho, Sócia e Head da Experiência para Pessoas Candidatas da Gupy e Top Voice LinkedIn; Ronie Vitorino - Autodefensor do IJC; Alexandre Carvalho - Editor Chefe da Você RH e da Você SA; Massanori Shibata - CEO do Dr. Consulta; e o Secretário Nacional de Qualificação, Emprego e Renda - (SEMP), representando o Ministério do Trabalho e Emprego, Sr. Magno Rogério Carvalho Lavigne.
