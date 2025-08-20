Edson Celulari e Karin Roepke exibem longa "Área de Risco" em Gramado

Sobre o filme

"Área de Risco" conta a história de Walter (Celulari), um engenheiro que, ao lado da esposa Ana (Karin Roepke), comemora dez anos de casamento enquanto tenta realizar o sonho de ter o primeiro filho. O casal aluga uma casa na serra para passar o feriado e recebe a visita de Vanessa (Ariane Rocha), amiga de Ana, e de seu novo namorado, o jornalista Guto (Cadu Mader). Mas o que seria um encontro pacífico se transforma em uma trama de suspense, marcada por desconfianças, segredos e um desastre ambiental que coloca em risco a vida de todos.

Com roteiro de Danilo Moraes e Guilherme Siman, argumento assinado pelos roteiristas em parceria com Edson Celulari, e fotografia de Renato Falcão, o longa aposta em uma narrativa tensa e envolvente. A trilha original é de Walther Neto.

Gramado: homenagem e celebração

Além do lançamento de "Área de Risco", a presença de Edson Celulari em Gramado tem um significado especial: o ator será homenageado por sua trajetória consagrada no cinema, teatro e televisão. Para ele, dividir este momento com Karin Roepke e com o público do festival é motivo de orgulho.

"Este filme nasce de uma construção coletiva e afetiva. É uma história de suspense, mas também sobre relações humanas, confiança e sobrevivência. Estar em Gramado, lançando este projeto e recebendo essa homenagem, é uma emoção muito grande", afirma Celulari.