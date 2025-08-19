William e Kate escolhem novo lar definitivo em Windsor Park

Forest Lodge, também conhecida como Holly Grove, foi construída no século 18 e passou por uma ampla reforma em 2001. Com oito quartos, seis banheiros, salão de baile, quadra de tênis, jardins extensos e até um lago particular, a residência é considerada a escolha perfeita para um núcleo familiar que quer mais espaço, privacidade e, sobretudo, estabilidade. Fontes próximas afirmam que William e Kate a veem como a "casa definitiva", onde pretendem permanecer mesmo quando ele assumir o trono.

A decisão chega num momento delicado. Após a morte da rainha Elizabeth II, a saúde abalada de Charles III e o diagnóstico de câncer de Kate, a família busca um novo ponto de equilíbrio. Forest Lodge oferece não apenas conforto, mas também discrição: ao contrário do Kensington Palace, que os expunha constantemente ao olhar público, o novo lar garante isolamento e proximidade com as escolas dos filhos George, Charlotte e Louis.

Há um mês, os jornais noticiavam que eles estavam de olho no Fort Belvedere, também no Windsor Great Park e maior em escala. Pelo visto, o Adelaide Cottage ficou realmente pequeno para a família de 5 pessoas. Fort Belvedere é mais imponente e histórico, mas William e Kate optaram por Forest Lodge justamente por ser mais intimista, sustentável e compatível com a vida que desejam para os filhos.

A mudança deve ocorrer até o fim de 2025, em tempo de passar o Natal já instalados. E, ao contrário de residências históricas como o Royal Lodge ou o próprio Buckingham Palace — que passa por reformas até 2027 —, Forest Lodge traduz uma escolha consciente de um casal que prefere praticidade a pompa. Não se trata de luxo ostensivo, mas de uma casa que eles podem chamar de sua, adaptada às necessidades atuais.

Mas nem tudo foi simples. Duas famílias que viviam em dependências próximas foram convidadas a deixar as casas, para ampliar a privacidade dos Gales. A notícia gerou desconforto, ainda que tenha sido acompanhada da oferta de alternativas no próprio parque. William e Kate, no entanto, arcam com os custos: pagarão aluguel de mercado e financiarão reformas sem recorrer ao Sovereign Grant, o fundo público destinado às despesas reais.

Curiosamente, o rei Charles não se pronunciou diretamente sobre o assunto, mas a decisão de William e Kate dialoga com sua própria visão de uma monarquia mais enxuta e sustentável. O casal, que já viveu em Adelaide Cottage e em apartamentos de Kensington, agora demonstra que quer consolidar sua vida em Windsor — sem excessos, mas com a solidez de quem se prepara para o futuro.