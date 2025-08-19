Celebration 2025 acontece em setembro no Hotel Unique

A segunda edição da Mostra Celebration 2025 está marcada para o dia 22 de setembro, no Hotel Unique, em São Paulo. Idealizado por Bibiana Paranhos, que já fez as joias de noivas como Luciana Gimenez, Maria Fernanda Cândido, Eliana, Adriane Galisteu e outras, o evento é considerado um dos mais inovadores e luxuosos do setor de casamentos, reunindo os principais nomes e tendências do mercado.

Imagem: Reprodução

A programação será dividida entre talks, desfiles e lançamentos exclusivos, com foco no tema "Tecnologia, Inovação e Inteligência Artificial". Um dos grandes destaques da programação será a mostra conceitual, que convida o público a uma imersão sensorial pelos caminhos do futuro dos casamentos, inspirada nos movimentos artísticos Pós-Modernismo, Desconstrutivismo, Minimalismo e High Tech. A proposta une estética, inovação e consciência, com foco em sustentabilidade, arquitetura verde e soluções de impacto que refletem as novas demandas do mercado e do planeta.