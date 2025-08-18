Leilão de Downton Abbey coloca figurinos e adereços icônicos à venda
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Entre 18 de agosto e 16 de setembro de 2025, os fãs de Downton Abbey terão uma oportunidade rara: levar para casa um pedaço tangível da série que marcou uma geração. A casa de leilões Bonhams, em Londres, reuniu mais de 260 figurinos e objetos usados ao longo das seis temporadas e dos dois filmes já lançados, em um catálogo que mistura luxo aristocrático e memória afetiva. Os lances são online, o que permite a participação de colecionadores de todo o mundo.
Entre os lotes mais disputados estão os vestidos de noiva de Lady Mary (Michelle Dockery), avaliado entre £3.000 e £5.000 — cerca de R$ 21 mil a R$ 35 mil; e Lady Edith (Laura Carmichael), estimado entre £2.000 e £3.000 — em torno de R$ 14 mil a R$ 21 mil, respectivamente. Também aparecem figurinos usados por Maggie Smith como a inesquecível Violet Crawley, além da icônica parede de sinos da ala dos criados, estimada em até £7.000 (cerca de R$ 49 mil). Para colecionadores de alto nível, o grande troféu é o Sunbeam Saloon de 1925, carro da família Grantham, avaliado entre £25.000 e £35.000. aproximadamente R$ 175 mil a R$ 245 mil.
O catálogo inclui ainda peças mais acessíveis, como scripts autografados da primeira temporada, avaliados entre £600 e £800 (cerca de R$ 4.200 a R$ 5.600), além de uniformes dos criados e o relógio de bolso de Carson.
Um evento solidário
Ao contrário de outros leilões puramente comerciais, este tem caráter beneficente. Todo o valor arrecadado será destinado à ONG britânica Together for Short Lives, que oferece suporte a crianças com doenças graves e a suas famílias. A iniciativa adiciona uma camada emocional ao evento: colecionar uma peça de Downton Abbey não é apenas adquirir um objeto, mas também participar de um gesto de solidariedade.
Esse aspecto torna o leilão ainda mais simbólico, já que acontece às vésperas de The Grand Finale, o terceiro e último filme da franquia, que estreia em setembro. É como se os figurinos e adereços estivessem se despedindo junto com os personagens, encontrando novos lares no mesmo momento em que a saga chega ao fim.
O precedente de The Crown
A Bonhams não está estreando nesse universo. Em fevereiro de 2024, a mesma casa de leilões organizou um evento semelhante com os figurinos e adereços de The Crown, série da Netflix sobre a família real britânica. O resultado foi um sucesso estrondoso: mais de 400 itens foram colocados à venda, atraindo colecionadores, fãs e curiosos do mundo todo.
Entre as peças mais comentadas estavam a réplica em tamanho real da carruagem dourada usada em cenas solenes (avaliada em £50.000, cerca de R$ 350 mil), uniformes militares desenhados com precisão histórica e o "revenge dress" recriado para Elizabeth Debicki como Princesa Diana, estimado entre US$ 10.000 e US$ 15.000 (R$ 55 mil a R$ 82 mil). Até pequenos objetos, como os corgis de porcelana da rainha ou a bandeja da Rainha-Mãe, ganharam status de relíquias culturais.
Essa experiência mostrou o apetite do público por transformar objetos de cena em memórias pessoais. E abriu caminho para que Downton Abbey repetisse a fórmula, agora com o atrativo adicional de ter parte da renda revertida para uma causa social.
Quando o figurino vira memória
Esses leilões revelam algo maior do que o simples desejo de colecionar: eles confirmam o figurino como um documento cultural. Ainda que sejam recriações modernas, essas roupas carregam o peso da pesquisa histórica, do trabalho artesanal e do impacto visual que ajudou a fixar na mente do público uma ideia de passado — muitas vezes mais vívida do que os próprios livros de história.
No caso de The Crown, os trajes ajudaram a moldar a imagem contemporânea da monarquia britânica, transformando momentos dramáticos em ícones visuais. Já em Downton Abbey, os figurinos reforçaram a transição de uma aristocracia tradicional para um século 20 em rápida transformação. Ao irem a leilão, essas peças deixam de ser apenas parte de um set de filmagem: passam a ser artefatos de memória coletiva, onde moda, narrativa e mito se encontram.
É também um contraponto curioso ao consumo atual de moda rápida e descartável. Enquanto o varejo inunda o mercado com roupas efêmeras, há um público disposto a investir alto em trajes que não podem mais ser usados no cotidiano, mas que carregam histórias. No fim, a verdadeira função dessas peças não é vestir, e sim eternizar.
Quer tentar arrematar alguma peça? O catálogo completo e os detalhes do leilão estão disponíveis em: Bonhams - Downton Abbey: The Auction (catálogo online e lances)
