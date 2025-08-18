Leilão de Downton Abbey coloca figurinos e adereços icônicos à venda

Entre os lotes mais disputados estão os vestidos de noiva de Lady Mary (Michelle Dockery), avaliado entre £3.000 e £5.000 — cerca de R$ 21 mil a R$ 35 mil; e Lady Edith (Laura Carmichael), estimado entre £2.000 e £3.000 — em torno de R$ 14 mil a R$ 21 mil, respectivamente. Também aparecem figurinos usados por Maggie Smith como a inesquecível Violet Crawley, além da icônica parede de sinos da ala dos criados, estimada em até £7.000 (cerca de R$ 49 mil). Para colecionadores de alto nível, o grande troféu é o Sunbeam Saloon de 1925, carro da família Grantham, avaliado entre £25.000 e £35.000. aproximadamente R$ 175 mil a R$ 245 mil.

O catálogo inclui ainda peças mais acessíveis, como scripts autografados da primeira temporada, avaliados entre £600 e £800 (cerca de R$ 4.200 a R$ 5.600), além de uniformes dos criados e o relógio de bolso de Carson.

Peça que será leiloada Imagem: Reprodução

Um evento solidário

Ao contrário de outros leilões puramente comerciais, este tem caráter beneficente. Todo o valor arrecadado será destinado à ONG britânica Together for Short Lives, que oferece suporte a crianças com doenças graves e a suas famílias. A iniciativa adiciona uma camada emocional ao evento: colecionar uma peça de Downton Abbey não é apenas adquirir um objeto, mas também participar de um gesto de solidariedade.

Esse aspecto torna o leilão ainda mais simbólico, já que acontece às vésperas de The Grand Finale, o terceiro e último filme da franquia, que estreia em setembro. É como se os figurinos e adereços estivessem se despedindo junto com os personagens, encontrando novos lares no mesmo momento em que a saga chega ao fim.