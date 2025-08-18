SplashUOL
Hon Maguro inaugura nova unidade em São Paulo

Após dois anos consolidando seu espaço no Itaim, o Hon Maguro inaugurou sua nova unidade no coração dos Jardins, na Rua Barão de Capanema, em São Paulo. Seguindo o conceito já conhecido, o Hon Maguro Jardins trouxe a mesma essência da marca: uma experiência autêntica da culinária japonesa, marcada pela excelência no preparo, frescor dos ingredientes e respeito às tradições milenares do Japão.

Imagem
Imagem: Divulgação

O novo espaço foi projetado para proporcionar um ambiente acolhedor e sofisticado, ideal tanto para momentos intimistas quanto para celebrações especiais. Cada detalhe homenageia a riqueza da cultura japonesa, criando uma atmosfera única para os amantes da gastronomia oriental.

Com a abertura da unidade nos Jardins, o Hon Maguro reforçou sua posição como referência em São Paulo para quem busca uma experiência gastronômica completa, que une sabor, tradição e hospitalidade. Endereço: Rua Barão de Capanema, 551 - Jardins.

