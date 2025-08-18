Espetáculo exclusivo de bailarinas adultas se apresenta em São Paulo
Por: Flávia Viana
Um espetáculo que atravessa o tempo, a natureza e o sentir. Quando o Tempo Dança convida o público a mergulhar nas estações do ano não apenas como ciclos da natureza, mas como reflexos profundos das fases da existência humana. Inspirado nos elementos -- ar, fogo, terra e água -- o espetáculo entrelaça obras dos ballets de repertório com temas universais: a leveza da infância na primavera, o ardor da juventude no verão, a introspecção do outono maduro e o silêncio do inverno, que acolhe o fim e a possibilidade do recomeço. A beleza que existe nos ciclos. Mais do que uma sequência de quadros sazonais, a obra se propõe a investigar a alma humana em suas transições, desejos e memórias -- como se cada estação dançasse em nós.
O tempo, aqui, não apenas passa: ele pulsa, transforma, move e dança.
Na leveza da primavera, Le Jardin Animé floresce como símbolo da infância — um jardim em descoberta, onde a inocência dança em cores. Em diálogo, Os Sapatinhos Vermelhos revelam a travessia dessa infância, a perda da inocência e o despertar juvenil. O verão surge em vigor com o ballet Paquita, exaltando a força, o brilho e a intensidade da juventude. No outono, o repertório de La Bayadère - O Reino das Sombras projeta a maturidade, carregada de peso, memórias e reflexões. E, no silêncio do inverno, a morte de Nikiya simboliza o luto e a despedida, mas também a promessa de renascimento. Entre cada estação, outros trechos do grande repertório se somam para compor uma tapeçaria sensível, onde fragilidade e potência coexistem. Assim, o espetáculo não apenas revisita obras consagradas, mas as ressignifica, costurando-as às fases do existir.
"Essa decisão vai além da estética — ela carrega um significado profundo. Na tradição do ballet clássico, muitas vezes o protagonismo é associado à juventude. Mas este espetáculo mostra que a dança não tem prazo de validade: ela se reinventa no corpo adulto, amadurecido, que traz consigo histórias, marcas e experiências únicas.
Cada movimento aqui não é apenas técnica, mas também memória. As bailarinas adultas dançam não só com a leveza do corpo, mas com a densidade da vida. Elas dão corpo e verdade às estações, justamente por já terem atravessado muitas delas em sua própria jornada. Mais do que um espetáculo de dança, Quando o Tempo Dança afirma que a arte é um espaço de permanência, de resistência e de potência. Ao valorizar o elenco adulto, a obra rompe estereótipos, amplia horizontes e celebra o direito de dançar em qualquer tempo da vida", explica Márcia Ylana diretora do BLA (Ballet Livre Adulto) e também do espetáculo.
A dança na fase adulta é um encontro entre corpo e vida. "Mais do que disciplina física, ela se torna expressão, liberdade e autoconhecimento. Dançar depois dos 20, 30, 40 anos ou mais é reafirmar que o movimento não pertence apenas à juventude: ele amadurece conosco. Através da dança, o adulto encontra vitalidade, amplia sua escuta corporal, fortalece autoestima e cria novos vínculos. É um espaço de permanência e de recomeço, onde cada gesto carrega não só técnica, mas também história e experiência", diz Márcia.
Quando o Tempo Dança é um convite para perceber através da dança que o tempo não é apenas passagem: é transformação, memória, recomeço.
O BLA (Ballet Livre Adulto) é uma escola de dança para adultos que uma vez ao ano produz um espetáculo, que é uma grande confraternização e realização de sonhos.
Já apresentamos repertórios completos como La Esmeralda, Coppélia, O Quebra Nozes, O Lago dos Cisnes, Dom Quixote, entre outros Ballet dançados por companhias de todo o mundo.
"Uma experiência sensível e poética para quem busca arte que toca, move e permanece", finaliza Márcia Yalana.
SERVIÇO
Quando o Tempo Dança - As Estações em Nós
Dias 30 e 31 de agosto
Sábado às 19h | Domingo às 18h
Ingressos: R$ 80
Local: Teatro Ítalo, Av. João Dias, 2046 - São Paulo/SP
