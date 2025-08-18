Camboriú House Fashion Show Internacional reúne estilistas e modelos

Idealizado por Cleusa Santos e Jesus Luz, o Camboriú House Fashion Show Internacional aconteceu no último fim de semana, no dia 16 de agosto, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Joaquim Lopes e Jesus Luz Imagem: João Passos/Divulgação

O evento reuniu estilistas internacionais, modelos e misses que desfilaram na passarela. A programação contou ainda com a apresentação do ator Joaquim Lopes, que foi o mestre de cerimônias da noite. O Camboriú House Fashion Show movimentou a cidade e destacou Balneário Camboriú como palco de moda em nível internacional.