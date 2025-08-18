SplashUOL
Assine UOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Siga nas redes
Opinião

Camboriú House Fashion Show Internacional reúne estilistas e modelos

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Idealizado por Cleusa Santos e Jesus Luz, o Camboriú House Fashion Show Internacional aconteceu no último fim de semana, no dia 16 de agosto, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Joaquim Lopes e Jesus Luz
Joaquim Lopes e Jesus Luz Imagem: João Passos/Divulgação

O evento reuniu estilistas internacionais, modelos e misses que desfilaram na passarela. A programação contou ainda com a apresentação do ator Joaquim Lopes, que foi o mestre de cerimônias da noite. O Camboriú House Fashion Show movimentou a cidade e destacou Balneário Camboriú como palco de moda em nível internacional.

Fabiola Vindas
Fabiola Vindas Imagem: João Passos/Divulgação
Joana Camargo
Joana Camargo Imagem: João Passos/Divulgação
Jennifer Oda, Carlos Saade e Victor Jian
Jennifer Oda, Carlos Saade e Victor Jian Imagem: João Passos/Divulgação
Hilsis Reyes
Hilsis Reyes Imagem: João Passos/Divulgação
Michaela Tomanova, Jesus Luz e Jennifer Oda
Michaela Tomanova, Jesus Luz e Jennifer Oda Imagem: João Passos/Divulgação
Patricia Kun, Cleusa Santos e Matheus Zanqueta
Patricia Kun, Cleusa Santos e Matheus Zanqueta Imagem: João Passos/Divulgação
Gabriela Miller, Taher Betaddini
Gabriela Miller, Taher Betaddini Imagem: João Passos/Divulgação

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do BOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.