Ator Sandro Guerra vive policial Amadeu na minissérie "Pssica"

"Amadeu é um homem bom, solitário e de poucos amigos até mesmo na polícia, pois não se rendeu à corrupção dos colegas. Ele vai procurar Janalice, que a princípio pensa que ela apenas fugiu de casa", conta.

Além dos protagonistas, Sandro, que tem 41 anos de carreira, divide cena com Ricardo Theodoro, Luca Dan, Ana Luíza Rios, entre outros. As gravações ocorreram em Belém do Pará e Ilha de Marajó, pelas ruas da cidade, em palafitas, comunidades ribeirinhas e barcos.

"Minha preparação foi feita pela Fátima Toledo, e logo definimos que o Amadeu era um homem solitário, meio casmurro, mas com um grande coração. Um homem sério, defensor e cumpridor da lei, mas que vai às últimas consequências quando sua família está em risco. A equipe era maravilhosa, alto astral, solícita, carinhosa e acolhedora. Quico é um diretor incrível e Fernando Meirelles também já dirigiu filmes sensacionais", diz Guerra.

Sandro acredita na responsabilidade da minissérie de provocar a discussão e reflexão, e trazer a pauta do tráfico humano para dentro das casas através do streaming. Além disso, ele adianta que a história da Janalice ainda levanta questões como o peso da religião para alguns fiéis e a relação entre pais e filhos. "Penso que 'Pssica' toca uma chaga social muito dolorosa em todos os sentidos e faz uma denúncia. Vender e comercializar um ser humano é algo inimaginável dentro de uma sociedade, mas, ao mesmo tempo, é algo que tá aí fazendo parte do cotidiano de cidades grandes como Belém, por exemplo", comenta o ator.

Além de "Pssica", o recifense também integra o elenco do longa "Antônio Odisséia", de Thales Banzai - em fase de pós-produção. O filme acompanha Tony, um jovem que trabalha em um bar para pagar uma dívida com Sr. Cassio, personagem de Sandro, e grande vilão do filme. Quando conhece Ivy, os dois planejam um assalto ao bar atrás de uma droga alucinógena. Situado em uma metrópole surreal, o filme distópico tem previsão de lançamento para 2026, e conta com Antônio Pitanga, Leci Brandão e Tom Zé no elenco.

"O filme é um grande barato! Psicodélico, poético, antropofágico! É um filme que tem a cara de festivais. Uma galera fazendo cinema de guerrilha, cinema independente, com baixo orçamento, mas com muita vontade! Eu faço o vilão. Um cara desses, do tipo que mata sorrindo, mas um discreto sorriso cheio de prazer e saciedade. Fazer vilão é muito bom, porque acaba sendo divertido. Toda aquela perversidade, transgressão, aquele flerte com tudo de mais obscuro e doentio que o ser humano carrega em si. É muito bom!", complementa.