Destaque em Vale Tudo, a atriz Cacá Ottoni estreia peça no Rio

"Desde que soube que interpretaria Marieta fiquei muito feliz. Depois fui me surpreendendo com os novos caminhos da personagem e, agora, fui surpreendida com uma trama ao lado do Matheus Nachtergaele, sem dúvida um dos maiores atores do Brasil, e ele ainda é um doce de pessoa, então imagina? Só tenho motivos pra agradecer.", diz a carioca que ganhou projeção nacional ao fazer parte do elenco de "Malhação", em 2013.

Com 33 anos e 16 de carreira, Cacá Ottoni em breve vai começar a se dividir entre a TV e os palcos. É que no dia 2 de setembro ela estreia no Teatro Ziembinski, no Rio, a peça "Antena", que convida a uma reflexão sobre um mundo marcado pela precarização do trabalho e da própria vida.

"O teatro foi minha primeira escolha profissional desde os meus 13 anos. Me interesso pelo essencialmente teatral, pelo que mesmo diante das mais complexas tecnologias, é insubstituível. O teatro, na minha opinião, é que nem o samba, agoniza, mas não morre.", revela a artista que já tem no currículo diversos trabalhos no cinema e nos palcos.