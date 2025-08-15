Queda capilar: do diagnóstico às soluções capilares personalizadas
A queda de cabelo faz parte do ciclo natural dos fios, com perda média de 50 a 100 fios por dia. No entanto, quando há falhas visíveis, afinamento progressivo, dor, coceira ou descamação no couro cabeludo, é recomendado buscar avaliação médica. Esses sinais podem indicar condições como alopecia androgenética, alopecia areata, eflúvio telógeno ou doenças autoimunes.
Casos de queda capilar já foram relatados por figuras públicas como Deborah Secco e Maraísa, da dupla Maiara & Maraísa. A experiência dessas personalidades mostra que o problema pode afetar qualquer pessoa, independentemente de idade ou profissão.
O dermatologista especializado em tricologia é o profissional indicado para identificar a causa e indicar o tratamento mais adequado. Quando a recuperação dos fios não é possível, há alternativas que podem ajudar, como próteses capilares, laces e toppers.
Um exemplo de trabalho com próteses capilares é o do especialista Luiz Crispim, com mais de 17 anos de atuação na área e desenvolve soluções personalizadas que reproduzem a textura, a cor e o caimento natural dos cabelos. O objetivo é adaptar cada peça às necessidades específicas de cada cliente, preenchendo as áreas afetadas de forma natural e discreta.
Essas alternativas não se limitam à cobertura das falhas, mas também contribuem para o bem-estar e a autoconfiança de quem enfrenta a queda capilar, permitindo que a pessoa se reconheça novamente diante do espelho.
