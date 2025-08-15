Queda capilar: do diagnóstico às soluções capilares personalizadas

O dermatologista especializado em tricologia é o profissional indicado para identificar a causa e indicar o tratamento mais adequado. Quando a recuperação dos fios não é possível, há alternativas que podem ajudar, como próteses capilares, laces e toppers.

Um exemplo de trabalho com próteses capilares é o do especialista Luiz Crispim, com mais de 17 anos de atuação na área e desenvolve soluções personalizadas que reproduzem a textura, a cor e o caimento natural dos cabelos. O objetivo é adaptar cada peça às necessidades específicas de cada cliente, preenchendo as áreas afetadas de forma natural e discreta.

Essas alternativas não se limitam à cobertura das falhas, mas também contribuem para o bem-estar e a autoconfiança de quem enfrenta a queda capilar, permitindo que a pessoa se reconheça novamente diante do espelho.

