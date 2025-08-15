Princesa Anne faz 75 anos
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Aos 75 anos, a Princesa Anne continua sendo uma das figuras mais queridas e respeitadas da monarquia britânica - e, curiosamente, também uma das menos midiáticas. Filha única da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip, cresceu como a irmã prática, direta e pouco afeita a dramas de Charles, hoje rei. É um elo de confiança dentro da família: foi nomeada Conselheira de Estado, função que a coloca como substituta oficial do monarca em determinadas ocasiões, e sempre foi vista como braço direito tanto dos pais quanto do irmão.
Sua vida pessoal é igualmente estável - ao seu modo. Casou-se em 1973 com o capitão Mark Phillips, com quem teve dois filhos, Peter e Zara. Separou-se em 1989 e, no mesmo ano do divórcio, 1992, se casou com Sir Timothy Laurence, seu antigo ajudante de campo e parceiro de vida até hoje. Anne nunca concedeu títulos reais aos filhos, uma decisão consciente para que tivessem liberdade e uma vida fora do cerco institucional.
Discreta até no trato com figuras que movimentavam multidões, Anne nunca teve uma relação próxima com Diana, Princesa de Gales. Não havia hostilidade aberta, mas sim personalidades incompatíveis: Diana atraía e cultivava atenção da mídia, enquanto Anne sempre fez o possível para passar despercebida. A ausência dela no batizado do príncipe Harry, em 1984, foi interpretada como um gesto frio, mas não impediu que mantivesse um vínculo respeitoso com os sobrinhos. Com William e Harry, assim como com os filhos deles, a conexão é mais nos bastidores do que nas fotos oficiais.
Se há uma marca registrada em Anne, é o trabalho. Em 2024, sofreu um grave acidente em sua propriedade, ao ser atingida por um cavalo na cabeça, o que resultou em concussão, perda temporária de memória e internação na UTI. O episódio foi mais sério do que o Palácio admitiu na época. Mesmo assim, em poucas semanas ela voltou à agenda e fechou o ano com impressionantes 474 compromissos oficiais, o maior número entre todos os integrantes da família real. Sobre o acidente, comentou de forma seca: "Cada dia é um bônus".
Com mais de 300 instituições sob sua patronagem — incluindo a Save the Children, que já a levou a mais de 100 países —, Anne se mantém como o motor silencioso da monarquia. "Aposentar não é realmente uma opção", costuma dizer, e já sinalizou que pretende seguir no ritmo até pelo menos os 80 anos, desacelerando apenas gradualmente, como fez o pai.
A popularidade acompanha essa ética de trabalho. Pesquisas recentes a colocam como a terceira figura mais querida da monarquia, atrás apenas de William e Kate. É vista como mentora silenciosa da nova geração, em especial de Charlotte, a filha de William, a quem transmite lições de postura e disciplina que herdou da mãe.
No estilo, Anne é única: uma mistura de elegância atemporal com pragmatismo. Prefere alfaiataria britânica, tweeds e peças que recicla há décadas, e mantém seu guarda-roupa tão funcional quanto sofisticado. É famosa por repetir roupas, por usar vestidos florais e casacos estruturados, sempre acompanhados de um broche. Para o retrato oficial de 75 anos, surpreendeu: abandonou o bouffant que usava há meio século e apareceu com um coque chignon elegante, usando a Festoon Tiara, peça carregada de simbolismo.
Até deslizes ao seu redor não afetam sua imagem. Recentemente, o Palácio de Buckingham divulgou por engano que ela teria dois enteados de Sir Timothy — o que não é verdade — e retirou a informação rapidamente. Sem escândalo, sem nota de resposta: como sempre, Anne seguiu em frente.
No seu aniversário, não quis festa grandiosa. Preferiu reunir representantes das instituições que apoia e ouvir diretamente suas necessidades. Também autorizou, pela primeira vez, uma moeda comemorativa em sua homenagem — mais um feito simbólico para uma mulher que nunca buscou ser símbolo.
Resiliente, leal e obstinada, a Princesa Royal construiu uma carreira pública sem se vender ao espetáculo. É a real que mais trabalha, a que menos reclama e a que mais cumpre - e, aos 75 anos, não dá sinais de que vá mudar.
