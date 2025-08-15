Navegando pela imigração familiar: erros comuns e como evitá-los 

A seguir, destacamos alguns dos erros mais frequentes e como evitá-los:

Formulários Incompletos ou com Informações Incorretas

Um erro comum é o envio de formulários incompletos ou com dados incorretos, como o I-130 (Petição para Parente Estrangeiro) e o I-485 (Ajuste de Status). Detalhes como nomes errados, assinaturas ausentes ou datas incorretas podem levar a Solicitações de Evidência (Requests for Evidence).

Para evitar isso, é essencial revisar as informações, conferir os documentos de apoio e consultar um advogado, já que formulários de imigração são documentos legais e exigem precisão.

Evidência de Apoio Insuficiente



Comprovar uma relação familiar verdadeira é essencial nas petições. Em casos de casamento, a falta de evidências pode gerar Solicitações de Evidência ou suspeitas do USCIS. Para evitar isso, inclua documentos que mostrem finanças e responsabilidades compartilhadas.

Comprovar uma relação familiar verdadeira é essencial nas petições. Em casos de casamento, a falta de evidências pode gerar Solicitações de Evidência ou suspeitas do USCIS. Para evitar isso, inclua documentos que mostrem finanças e responsabilidades compartilhadas. Escolher a Categoria ou Preferência Errada



O caminho para a imigração depende se o peticionário é cidadão americano ou residente permanente e qual é o grau de parentesco com o beneficiário. Cada categoria tem regras, prazos e disponibilidade de vistos diferentes. Parentes imediatos de cidadãos americanos, como cônjuges, pais e filhos menores de 21 anos, costumam ter processamento mais rápido e não enfrentam limite anual de vistos.