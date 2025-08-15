Navegando pela imigração familiar: erros comuns e como evitá-los
Por: Dra Flávia Santos Lloyd
A imigração baseada em parentesco é uma das formas mais comuns de obter residência permanente legal nos EUA, oferecendo esperança a famílias que querem se reunir, embora o processo não seja simples e possa estar sujeito a atrasos por erros na documentação
A seguir, destacamos alguns dos erros mais frequentes e como evitá-los:
- Formulários Incompletos ou com Informações Incorretas
Um erro comum é o envio de formulários incompletos ou com dados incorretos, como o I-130 (Petição para Parente Estrangeiro) e o I-485 (Ajuste de Status). Detalhes como nomes errados, assinaturas ausentes ou datas incorretas podem levar a Solicitações de Evidência (Requests for Evidence).
Para evitar isso, é essencial revisar as informações, conferir os documentos de apoio e consultar um advogado, já que formulários de imigração são documentos legais e exigem precisão.
- Evidência de Apoio Insuficiente
Comprovar uma relação familiar verdadeira é essencial nas petições. Em casos de casamento, a falta de evidências pode gerar Solicitações de Evidência ou suspeitas do USCIS. Para evitar isso, inclua documentos que mostrem finanças e responsabilidades compartilhadas.
- Escolher a Categoria ou Preferência Errada
O caminho para a imigração depende se o peticionário é cidadão americano ou residente permanente e qual é o grau de parentesco com o beneficiário. Cada categoria tem regras, prazos e disponibilidade de vistos diferentes. Parentes imediatos de cidadãos americanos, como cônjuges, pais e filhos menores de 21 anos, costumam ter processamento mais rápido e não enfrentam limite anual de vistos.
- Não Informar Histórico Migratório ou Criminal
Omitir violações migratórias ou antecedentes criminais pode prejudicar o processo se forem descobertos depois. Informe tudo ao advogado, mesmo que pareça irrelevante, a omissão pode ter consequências mais sérias do que a infração em si.
