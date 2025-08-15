Caso "A Mulher Da Casa Abandonada" ganha série documental
Por: Patricia Alves
Com base no sucesso do podcast homônimo, a série traz novas revelações, depoimentos exclusivos e detalhes nunca vistos que lançam uma nova luz sobre esse caso perturbador.
O Prime Video anuncia que a série documental Original Amazon A Mulher da Casa Abandonada estreia em 15 de agosto. A série é uma adaptação do podcast homônimo que se tornou uma sensação nacional em 2022, ficando entre os mais ouvidos no país. Todos os três episódios de A Mulher da Casa Abandonada serão lançados juntos e serão a mais recente adição à assinatura do Amazon Prime. Os membros Prime no Brasil desfrutam da economia, conveniência e entretenimento, tudo em uma única assinatura.
No conteúdo original, o jornalista Chico Felitti investiga uma senhora peculiar que mora em uma mansão em ruínas em um bairro nobre de São Paulo, e que foi acusada, juntamente com seu ex-marido, de agredir e manter ilegalmente uma trabalhadora doméstica brasileira nos Estados Unidos durante os anos 2000. A série apresenta novos detalhes sobre o caso, declarações inéditas do FBI, depoimentos de testemunhas e relatos dessa história altamente complexa.
"A produção é o resultado de um rigoroso jornalismo investigativo e de uma incansável pesquisa para encontrar as informações mais precisas e depoimentos relevantes."
Segundo a diretora Livia Gama, o grande desafio era lidar com uma história real, sensível e dolorosa. "Cada detalhe das reencenações foi pensado com extremo cuidado, sempre baseado em relatos verificados. Não era apenas recontar, mas respeitar a memória das pessoas envolvidas.", disse Livia.
A Mulher da Casa Abandonada é dirigida por Katia Lund, que também atua como produtora executiva. Livia Gama e Yasmin Thayná são diretoras dos episódios, junto com Katia Lund. A série é produzida por Gil Ribeiro, Marcia Vinci, e Margarida Ribeiro, da Coiote e roteirizada por Tainá Muhringer, Fernanda Polacow, Henrique dos Santos, Mari Paiva e Karolina Santos. Chico Felitti é o consultor criativo e produtor executivo.
