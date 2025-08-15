Caso "A Mulher Da Casa Abandonada" ganha série documental

Por: Patricia Alves

Com base no sucesso do podcast homônimo, a série traz novas revelações, depoimentos exclusivos e detalhes nunca vistos que lançam uma nova luz sobre esse caso perturbador.

O Prime Video anuncia que a série documental Original Amazon A Mulher da Casa Abandonada estreia em 15 de agosto. A série é uma adaptação do podcast homônimo que se tornou uma sensação nacional em 2022, ficando entre os mais ouvidos no país. Todos os três episódios de A Mulher da Casa Abandonada serão lançados juntos e serão a mais recente adição à assinatura do Amazon Prime. Os membros Prime no Brasil desfrutam da economia, conveniência e entretenimento, tudo em uma única assinatura.