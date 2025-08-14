Vini Machado: liderança à frente da Sotaq

Vini Machado é CEO e fundador da Sotaq, agência especializada em conectar marcas a vozes e talentos que representam a diversidade cultural do Brasil. Empreendedor há mais de 17 anos, iniciou sua trajetória com a Invoga, projeto voltado para levar entretenimento e conteúdo diferenciado sobre celebridades de diferentes regiões do país.

A Sotaq, seu segundo empreendimento, nasceu em São Paulo, e atualmente, possui sede na capital paulista e em Fortaleza. A agência atua para inserir sotaques, tradições e histórias regionais no centro da publicidade, aproveitando o marketing de influência como ferramenta de conexão entre marcas e públicos.

Desde 2023, a empresa registra crescimento contínuo, com 100% de aumento mensal, o time, que começou com três pessoas, conta agora, com 80 profissionais.