Vini Machado: liderança à frente da Sotaq
Vini Machado é CEO e fundador da Sotaq, agência especializada em conectar marcas a vozes e talentos que representam a diversidade cultural do Brasil. Empreendedor há mais de 17 anos, iniciou sua trajetória com a Invoga, projeto voltado para levar entretenimento e conteúdo diferenciado sobre celebridades de diferentes regiões do país.
A Sotaq, seu segundo empreendimento, nasceu em São Paulo, e atualmente, possui sede na capital paulista e em Fortaleza. A agência atua para inserir sotaques, tradições e histórias regionais no centro da publicidade, aproveitando o marketing de influência como ferramenta de conexão entre marcas e públicos.
Desde 2023, a empresa registra crescimento contínuo, com 100% de aumento mensal, o time, que começou com três pessoas, conta agora, com 80 profissionais.
Entre os clientes da Sotaq estão as agências, Mediabrands, VML, Wmccann, Galeria, Africa e DM9, e marcas relevantes, como, 3 corações, Localiza, Grupo Boticário, 99, Riachuelo, RD saúde, Natura, CIMED, entre outros. As parcerias com as marcas fez da Sotaq estar presentes em diversos eventos relevantes do Brasil, São João, o Círio de Nazaré e o Festival de Parintins. Tudo isso com um olhar atento à linguagem local, aos nichos esquecidos e às dores reais do mercado.
Com essa atuação, Vini Machado mantém o foco em ampliar o espaço para diferentes culturas brasileiras no mercado publicitário, fortalecendo a presença de narrativas que refletem a pluralidade do país e valorizando toda a riqueza cultural do Brasil na creator economy.
E neste ano, a Sotaq também esteve a frente presente no Influent Summit, o maior evento de discussão Global da Creator Economy na América Latina, realizado Content Campus da Community Creators Academy, em São Paulo - local onde foi inaugurada a primeira universidade física do mundo dedicada à formação de creators. A sotaq está completando 5 anos de agência, a celebração veio com a presença nesse encontro de creators, que reuniu convidados e representantes das marcas, Itaú, O Boticário, Havaianas, Unilever, Ipiranga, Sem Parar, Stone, entre outros.
