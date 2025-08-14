Marcel Octavio estreia "Rei Leão" na Espanha

"O musical "Rei Leão", pra mim, foi um momento divisor de águas da minha carreira. Eu já pensava numa carreira no exterior, mas sabia das dificuldades de se realizar isso. Há 2 meses que fiquei sabendo que a Disney estava precisando de um Scar em Madrid e entrei em contato com os produtores. Depois veio o convite! E cá estou já me sinto realizado! São novos desafios num país em que já percebo que os artistas são mais valorizados e levados a sério", diz o carioca, que já está morando na Espanha desde meados de julho ao lado do filho de 4 anos e da esposa, a também atriz de musicais Mariana Grandi que conheceu durante a temporada 2010 do espetáculo "Hair".

Com 37 anos de idade e 18 de carreira, Marcel Octavio já integrou o elenco de dezenas de grandes musicais no Brasil, como "Gabriela", "Shrek", "Rock in Rio", "Cassia Eller", "Ney Matogrosso - Homem com H", "Annie", Beatles num céu de diamantes", "Os produtores", "Kiss me Kate - O beijo da megera", "Donna Summer", "Rocky Horror Show", que lhe rendeu indicação ao prêmio Bibi Ferreira 2017 como ator coadjuvante. Seu último trabalho nos palcos tupiniquins foi como protagonista de "Tom Jobim, o Musical", interpretando Tom Jobim em temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Já no audiovisual, o artista fez trabalhos em novelas na Globo e na Record, no streaming e no cinema.

Mas nem só de cantar vive Marcel Octavio. Em paralelo, ele vai seguir dando aulas de canto pela internet e ainda pode ser ouvido fazendo dublagens em diversas produções, como nos filmes "Branca de Neve" e "As Marvels" e nas séries "Echo" e 'Star Wars: Skeleton Crew". Todos para a Disney+.