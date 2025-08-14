Governo de São Paulo lança segundo bloco de editais do Fomento CultSP

"Os editais foram construídos a partir de uma escuta ativa e cuidadosa em todas as regiões do estado. Nosso objetivo foi garantir que as políticas públicas estejam alinhadas às reais necessidades dos fazedores de cultura e dos diversos setores criativos, fortalecendo, assim, toda a cadeia produtiva", destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Os editais destinados aos municípios foram estruturados para contemplar as diferentes realidades demográficas, com faixas específicas para localidades entre 30 e 50 mil habitantes, entre 15 e 30 mil habitantes e até 15 mil habitantes. Essa segmentação permite que os recursos sejam distribuídos de forma equitativa, garantindo que cidades de variados portes possam desenvolver e fortalecer suas iniciativas culturais locais. Com um investimento total de R$ 12,45 milhões, serão contemplados 83 projetos que promovem o acesso à cultura e a valorização das manifestações regionais em todo o estado, reforçando a interiorização das políticas culturais.

Já na área da economia criativa, o foco está em apoiar projetos nas áreas de de design de moda e design de produto, setores que apresentam grande potencial de inovação e geração de emprego. Com um investimento de R$ 3 milhões, serão selecionadas 20 propostas que contribuem para o fortalecimento dessas cadeias produtivas, incentivando a profissionalização, a geração de renda e o desenvolvimento sustentável do segmento.

Para mostras, festivais e eventos, o investimento é de R$ 15 milhões, contemplando 40 iniciativas em duas faixas de apoio: até R$ 500 mil e até R$ 250 mil por projeto. A divisão em duas categorias permite atender propostas de diferentes portes, possibilitando que cada proponente escolha inscrever um evento de maior ou menor dimensão, com valores de apoio adequados ao formato e às necessidades da iniciativa.

O primeiro bloco de editais do Fomento CultSP foi lançado no dia 6 de agosto, com investimento de R$ 59,5 milhões para o apoio a 77 projetos nas áreas de audiovisual, games e patrimônio. As inscrições seguem abertas até 22 de setembro pelo site fomento.sp.gov.br.

Ainda neste semestre, estão previstos novos editais, com recursos complementares a serem liberados pelo Ministério da Cultura.