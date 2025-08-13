O Corsário no Rio: Ballet Clássico com Técnica e Inovação Contemporânea

Origens e estreia histórica

A estreia de O Corsário aconteceu em 1868, no Imperial Teatro Bolshoi, em São Petersburgo, sob a coreografia de Joseph Mazilier e com música originalmente composta por Adolphe Adam — o mesmo compositor da inesquecível trilha de Giselle. Desde sua primeira montagem, o balé chamou atenção pela atmosfera de aventura, sensualidade e exotismo, assim como pelo desafio técnico que impôs aos bailarinos, especialmente ao papel principal masculino, o corsário Conrad, e à heroína Medora.

Ao longo das décadas, a obra passou por inúmeras revisões coreográficas, sendo uma das mais influentes a adaptação feita por Marius Petipa, lendário mestre do ballet clássico russo. Petipa não só reorganizou a dramaturgia, mas também acrescentou momentos icônicos, como o famoso Pas de Trois do terceiro ato — cena que com o tempo foi adaptada para um Pas de Deux focado na virtuosidade individual, transformando-se em um dos momentos técnicos mais aguardados por bailarinos e plateias.

Imagem: Daniel Ebendinger/Divulgação



Aliás, o pas de deux/pas de trois é a peça mais famosa porque, geralmente, é apresentado como peça independente para ressaltar os virtuosos. Quem destacou essa peça, com música de Riccardo Drigo, foi a lendária pedagoga russa Agrippina Vaganova, que queria uma peça especial para a apresentação de formatura de Natalia Dudinskaya e Konstantin Sergeyev. Isso foi em 1931, e até hoje é conhecido como "Le Corsaire Pas de deux" e uma peça desafiadora para bailarinos profissionais.

A evolução da trilha sonora

Se a coreografia passou por mudanças, a música do balé também ganhou contribuições fundamentais ao longo do tempo. Compositores como Cesare Pugni, Léo Delibes e Riccardo Drigo se juntaram ao projeto para ampliar e enriquecer a partitura original de Adolphe Adam, trazendo camadas de emoção, intensidade e leveza que capturam os diferentes climas da narrativa — do romance apaixonado aos momentos de ação e tensão.