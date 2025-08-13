Meghan Markle retorna à Netflix com nova temporada e novos projetos

Imagem: Reprodução

O programa, que mistura culinária, lifestyle e faça-você-mesmo, terá novas participações, de Chrissy Teigen a Tan France, passando por chefs como David Chang, Samin Nosrat e José Andrés. Meghan promete receitas ousadas, projetos criativos e aquele cenário ensolarado de Montecito que já virou parte da identidade visual da série.

A aposta é manter o interesse que, na primeira temporada, foi intenso apenas no início. O programa acumulou 12,6 milhões de horas assistidas na semana de estreia e se tornou o título culinário mais visto da Netflix naquele momento - mas caiu rápido no ranking. No acumulado do semestre, teve cerca de 5,3 milhões de visualizações, ocupando a modesta 383ª posição geral, bem atrás de fenômenos como Suits.

Se as críticas tivessem o mesmo peso que os números, talvez a história fosse outra. Variety classificou With Love, Meghan como "uma viagem de ego em Montecito que não vale a pena", e a Time achou "sem sal". A renovação - mesmo que tecnicamente planejada desde as gravações - foi vista por alguns como um movimento cauteloso da Netflix: manter o casal na vitrine, mas sem comprometer investimentos grandes sem retorno comprovado.

Ainda assim, o casal parece animado. E com razão: além da temporada 2, a Netflix já confirmou o especial With Love, Meghan: Holiday Celebration para dezembro. Também estão no pacote o documentário Masaka Kids, A Rhythm Within, sobre a crise de HIV/AIDS em Uganda, previsto para ainda este ano, e a adaptação de Meet Me at the Lake, romance de Carley Fortune que deve chegar como longa-metragem.

O novo contrato mantém a Archewell Productions ativa na plataforma, mas numa dinâmica bem diferente. Em vez de um cheque gordo pago na assinatura, cada projeto precisa conquistar espaço na grade. É uma mudança que pode ser lida como uma correção de rota para a Netflix e um teste de fôlego para Meghan e Harry. O casal já mostrou que sabe entregar sucesso - como na série documental Harry & Meghan, que bateu 81,5 milhões de horas assistidas na estreia -, mas também que nem toda aposta vai gerar o mesmo impacto.