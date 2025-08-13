Meghan Markle retorna à Netflix com nova temporada e novos projetos
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Entre declarações de vitória e rumores de que o acordo teria sido um rebaixamento, Meghan Markle e o príncipe Harry acabam de renovar seu contrato com a Netflix. Não é mais aquele superacordo de 2020, estimado em 100 milhões de dólares e cercado de exclusividade. Agora, o modelo é o chamado first look: a plataforma tem prioridade para avaliar os projetos, mas só paga por aquilo que aprovar. Na prática, menos garantias e mais pressão para entregar algo que funcione.
E é justamente nesse clima que Meghan volta à tela com With Love, Meghan, cuja chamada "segunda temporada" estreia dia 26 de agosto. As aspas aqui têm motivo: todos os oito episódios foram gravados no mesmo período da primeira temporada, ainda no início do ano. Mas, para o marketing, é sempre melhor vender como novidade.
O programa, que mistura culinária, lifestyle e faça-você-mesmo, terá novas participações, de Chrissy Teigen a Tan France, passando por chefs como David Chang, Samin Nosrat e José Andrés. Meghan promete receitas ousadas, projetos criativos e aquele cenário ensolarado de Montecito que já virou parte da identidade visual da série.
A aposta é manter o interesse que, na primeira temporada, foi intenso apenas no início. O programa acumulou 12,6 milhões de horas assistidas na semana de estreia e se tornou o título culinário mais visto da Netflix naquele momento - mas caiu rápido no ranking. No acumulado do semestre, teve cerca de 5,3 milhões de visualizações, ocupando a modesta 383ª posição geral, bem atrás de fenômenos como Suits.
Se as críticas tivessem o mesmo peso que os números, talvez a história fosse outra. Variety classificou With Love, Meghan como "uma viagem de ego em Montecito que não vale a pena", e a Time achou "sem sal". A renovação - mesmo que tecnicamente planejada desde as gravações - foi vista por alguns como um movimento cauteloso da Netflix: manter o casal na vitrine, mas sem comprometer investimentos grandes sem retorno comprovado.
Ainda assim, o casal parece animado. E com razão: além da temporada 2, a Netflix já confirmou o especial With Love, Meghan: Holiday Celebration para dezembro. Também estão no pacote o documentário Masaka Kids, A Rhythm Within, sobre a crise de HIV/AIDS em Uganda, previsto para ainda este ano, e a adaptação de Meet Me at the Lake, romance de Carley Fortune que deve chegar como longa-metragem.
O novo contrato mantém a Archewell Productions ativa na plataforma, mas numa dinâmica bem diferente. Em vez de um cheque gordo pago na assinatura, cada projeto precisa conquistar espaço na grade. É uma mudança que pode ser lida como uma correção de rota para a Netflix e um teste de fôlego para Meghan e Harry. O casal já mostrou que sabe entregar sucesso - como na série documental Harry & Meghan, que bateu 81,5 milhões de horas assistidas na estreia -, mas também que nem toda aposta vai gerar o mesmo impacto.
Seja como for, a marca pessoal de Meghan continua sendo o eixo. A série serve como vitrine para sua marca de lifestyle, As ever, que estreou com chás, granulados florais e misturas para bolos sazonais. É um casamento de imagem e negócio que ela domina bem, mesmo quando a recepção da crítica não é das melhores.
Assim, entre receitas, arranjos de flores e contratos que já não são o que foram, Meghan retorna à Netflix num momento estratégico: precisa mostrar que pode atrair público, gerar conversa e manter relevância num mercado que não perdoa promessas vazias. O 26 de agosto será, portanto, mais que a estreia de novos episódios - será um teste sobre o futuro da relação entre a duquesa, seu público e a gigante do streaming.
