Espetáculo "O Mistério da Família Carlos" transforma o público em detetive
Por: Flávia Viana
Improviso, risadas e enigmas. Em "O Mistério da Família Carlos", o teatro se transforma em uma grande brincadeira investigativa — e a plateia vira peça-chave para resolver um mistério diferente a cada sessão. O espetáculo infantojuvenil, criado pelo ator e influenciador Victor Magalhães, reestreia no dia 16 de agosto, no Teatro Bor, em São Paulo, com sessões aos sábados, às 16h.
Inspirado em jogos de detetive e nas narrativas cômicas que tornaram Victor um fenômeno digital, o espetáculo mistura improviso, interatividade e comédia para contar - de forma inédita em cada apresentação - a história de um roubo misterioso dentro da excêntrica Família Carlos. Quem é a vítima? Quem é o culpado? Só o público poderá decidir.
Dirigido por Michelle Gallindo e produção da Quest Mídia, a trama se desenvolve ao vivo com base em sorteios, improvisações e interrogatórios conduzidos pelos próprios personagens. No final, a plateia vota em quem acredita ser o verdadeiro responsável, fazendo de cada sessão uma experiência única e imprevisível.
Mais do que entreter, Mistério da Família Carlos estimula o pensamento lógico, a imaginação e o espírito colaborativo do público jovem. Um jogo teatral dinâmico, divertido e inteligente - pensado para toda a família.
