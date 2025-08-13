SplashUOL
Assine UOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Siga nas redes
Opinião

Espetáculo "O Mistério da Família Carlos" transforma o público em detetive

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Por: Flávia Viana

Improviso, risadas e enigmas. Em "O Mistério da Família Carlos", o teatro se transforma em uma grande brincadeira investigativa — e a plateia vira peça-chave para resolver um mistério diferente a cada sessão. O espetáculo infantojuvenil, criado pelo ator e influenciador Victor Magalhães, reestreia no dia 16 de agosto, no Teatro Bor, em São Paulo, com sessões aos sábados, às 16h.

Espetáculo "O Mistério da Família Carlos"
Espetáculo "O Mistério da Família Carlos" Imagem: Divulgação

Inspirado em jogos de detetive e nas narrativas cômicas que tornaram Victor um fenômeno digital, o espetáculo mistura improviso, interatividade e comédia para contar - de forma inédita em cada apresentação - a história de um roubo misterioso dentro da excêntrica Família Carlos. Quem é a vítima? Quem é o culpado? Só o público poderá decidir.

Dirigido por Michelle Gallindo e produção da Quest Mídia, a trama se desenvolve ao vivo com base em sorteios, improvisações e interrogatórios conduzidos pelos próprios personagens. No final, a plateia vota em quem acredita ser o verdadeiro responsável, fazendo de cada sessão uma experiência única e imprevisível.

Mais do que entreter, Mistério da Família Carlos estimula o pensamento lógico, a imaginação e o espírito colaborativo do público jovem. Um jogo teatral dinâmico, divertido e inteligente - pensado para toda a família.

Imagem
Imagem: Divulgação

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do BOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.