Espetáculo "O Mistério da Família Carlos" transforma o público em detetive

Inspirado em jogos de detetive e nas narrativas cômicas que tornaram Victor um fenômeno digital, o espetáculo mistura improviso, interatividade e comédia para contar - de forma inédita em cada apresentação - a história de um roubo misterioso dentro da excêntrica Família Carlos. Quem é a vítima? Quem é o culpado? Só o público poderá decidir.

Dirigido por Michelle Gallindo e produção da Quest Mídia, a trama se desenvolve ao vivo com base em sorteios, improvisações e interrogatórios conduzidos pelos próprios personagens. No final, a plateia vota em quem acredita ser o verdadeiro responsável, fazendo de cada sessão uma experiência única e imprevisível.

Mais do que entreter, Mistério da Família Carlos estimula o pensamento lógico, a imaginação e o espírito colaborativo do público jovem. Um jogo teatral dinâmico, divertido e inteligente - pensado para toda a família.