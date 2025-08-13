Como o marketing especializado dá significado ao turismo de alto padrão

"Hoje, o verdadeiro diferencial de uma marca de turismo de luxo não está na metragem do quarto ou na carta de vinhos, mas na forma como ela conta histórias e entrega experiências personalizadas que tocam o emocional do cliente", afirma Ana Paula. "É uma mudança de paradigma. O marketing deixa de vender um produto e passa a narrar uma experiência."

Essa tendência é confirmada por estudos como o True-Luxury Global Consumer Insight, da BCG em parceria com a Altagamma, que aponta que mais de 80% dos clientes de luxo da Geração Z dizem que a conexão emocional que eles têm com uma marca é crucial para suas compras (vs. 74% dos clientes com mais idade). O relatório também destaca o papel crescente da personalização como fator de fidelização.

Ana destaca que o consumidor de luxo está altamente conectado, mesmo que busque desconexão em suas viagens. "É um paradoxo interessante: esse cliente quer viver momentos offline, mas ele descobre, compara e valida suas escolhas online. E as redes sociais são hoje uma das principais vitrines onde o valor simbólico de uma experiência é construído."