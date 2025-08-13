SplashUOL
24ª edição do Salão de Arte no Clube Pinheiros acontece em agosto

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Entre os dias 21 e 23 de agosto, o Esporte Clube Pinheiros sediará a 24ª edição do Salão de Arte. O evento reunirá obras de arte, joias e peças de antiguidades, com parte da renda revertida para o Instituto Jô Clemente (IJC).

Imagem
Imagem: Divulgação

A programação acontece na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2378, em São Paulo. Na quinta e sexta-feira, a visitação será das 14h às 20h, e no sábado, das 12h às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela Sympla ou diretamente no local, durante os dias do evento.


