24ª edição do Salão de Arte no Clube Pinheiros acontece em agosto

Entre os dias 21 e 23 de agosto, o Esporte Clube Pinheiros sediará a 24ª edição do Salão de Arte. O evento reunirá obras de arte, joias e peças de antiguidades, com parte da renda revertida para o Instituto Jô Clemente (IJC).

Imagem: Divulgação

A programação acontece na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2378, em São Paulo. Na quinta e sexta-feira, a visitação será das 14h às 20h, e no sábado, das 12h às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela Sympla ou diretamente no local, durante os dias do evento.