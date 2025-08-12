Nova série expande universo Alien e atualiza dilemas éticos da franquia

A franquia teve início com Alien (1979), dirigido por Ridley Scott, um marco do gênero que introduziu ao mundo a tenente Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, e consolidou a criatura alienígena como símbolo do terror existencial. A atmosfera claustrofóbica da nave Nostromo, a tensão crescente e a célebre cena do "chestburster" (quando um alien explode para fora do peito de um tripulante) marcaram época.

Em Aliens (1986), dirigido por James Cameron, a ação ganhou mais peso, sem abandonar o horror. Ripley se transforma numa figura maternal e guerreira, enfrentando não apenas os aliens, mas a negligência de uma corporação gananciosa - a Weyland-Yutani. O filme expandiu o universo, introduzindo a "rainha alien" e sedimentando a crítica às estruturas de poder corporativas.

Alien 3 (1992), dirigido por David Fincher, foi controverso, mas manteve o tom sombrio, encerrando (até então) o arco de Ripley com uma conclusão trágica. Já Alien: Resurrection (1997), com direção de Jean-Pierre Jeunet, apresentou uma Ripley clonada e ainda mais híbrida, refletindo as obsessões da humanidade com controle genético e a imortalidade.

Os anos 2000 trouxeram os spin-offs Alien vs. Predator (2004) e AVP: Requiem (2007), que cruzaram as mitologias das duas franquias, mas diluíram parte do impacto crítico e estético da saga original. Foi só com Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017), ambos dirigidos por Ridley Scott, que a franquia voltou a suas raízes filosóficas e existenciais. As prequelas exploraram a origem da espécie alienígena e levantaram questões sobre criação, criador e o desejo humano de transcendência.

Agora, com Alien: Earth, a franquia dá seu passo mais ousado. Ambientada em 2120, a série do FX leva o horror xenomorfo diretamente ao planeta Terra, controlado por cinco megacorporações: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. O avanço tecnológico mais ambicioso da vez são os híbridos - robôs com consciência humana - e a primeira de sua espécie é Wendy, interpretada por Sydney Chandler.

Quando a nave USCSS Maginot, da Weyland-Yutani, cai em Prodigy City, Wendy e um grupo de soldados descobrem formas de vida alienígenas mais ameaçadoras do que poderiam imaginar. A série resgata a crítica à ganância corporativa, ao mesmo tempo em que atualiza os dilemas éticos da franquia: o que nos torna humanos? Até onde vamos para alcançar a imortalidade?