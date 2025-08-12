Musical Imagine, com sósia de John Lennon, estreia em São Paulo

O argentino Javier Parisi, sósia de John Lennon, interpreta o artista no espetáculo Imagine, produzido pela Black & Red e dirigido por Billy Bond. A montagem será apresentada no Teatro B32 nos dias 30 e 31 de agosto de 2025.

Javier Parisi Imagem: Juan Carlos Ayala/Divulgação

O espetáculo celebra a vida e a obra de John Lennon, destacando seus momentos mais marcantes e o impacto de sua música no mundo. Com uma abordagem dinâmica e bem-humorada, o musical mescla realidade e ficção, criando uma narrativa fluida que transporta o público por diferentes fases da trajetória do homenageado.