Musical Imagine, com sósia de John Lennon, estreia em São Paulo
O argentino Javier Parisi, sósia de John Lennon, interpreta o artista no espetáculo Imagine, produzido pela Black & Red e dirigido por Billy Bond. A montagem será apresentada no Teatro B32 nos dias 30 e 31 de agosto de 2025.
O espetáculo celebra a vida e a obra de John Lennon, destacando seus momentos mais marcantes e o impacto de sua música no mundo. Com uma abordagem dinâmica e bem-humorada, o musical mescla realidade e ficção, criando uma narrativa fluida que transporta o público por diferentes fases da trajetória do homenageado.
A história é ilustrada com os maiores sucessos de Lennon, interpretados ao vivo, seguindo uma linha cronológica que percorre desde seus primeiros passos na música até seu legado imortal.
SERVIÇO
Imagine
Apresentações: 30 e 31 de agosto de 2025
Sábado, às 20h30
Domingo, às 19h
Teatro B32 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Ingressos: Sympla
