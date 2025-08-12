Maior tributo aos anos 80 da América Latina terá edição especial

Com Paquitas, Trem da Alegria com Luciano Nassyn, Banda Ploc, Zé Henrique (Yahoo), Alex Gil (Polegar), Guilherme Isnard (Zero), Clemente Nascimento (Plebe Rude), Willie de Oliveira (Rádio Táxi), Andréa Sorvetão, Conrado, Síndico Du Ben e muito mais, turnê chega a São Paulo depois por casas lotadas em Salvador, Belém, Rio de Janeiro e Campinas com mais de seis horas de música no dia 23 de agosto.

Amantes da cultura retrô a postos porque a maior ode aos anos 80 está chegando. A edição que celebra os 20 anos da Festa PLOC está marcada para o dia 23 de agosto no Tokio Marine Hall e chega repleto de artistas que irão conduzir essa verdadeira viagem no tempo. Os ingressos estão à venda pelo site Ticketmaster.

LINE UP

Pela primeira vez, mais de 15 dos maiores artistas da época irão se reunir no mesmo palco. O lineup vai contar com Paquitas, Trem da Alegria com Luciano Nassyn, Banda Ploc, Zé Henrique (Yahoo), Alex Gil (Polegar), Guilherme Isnard (Zero), Clemente Nascimento (Plebe Rude), Willie de Oliveira (Rádio Táxi), Andréa Sorvetão, Conrado, Daniel Del Sarto, Síndico Du Ben e muito mais, além do DJ DOM LV, apresentador da festa.

Criada em 2004 com a intenção de durar apenas um verão, a festa PLOC conquistou não só o coração do público 30+, mas também as gerações que vieram depois e se apaixonaram pela cultura dos anos 80. "Hoje, 20 anos depois, fazemos em média 150 festas por ano e não só por todo o Brasil, mas também na América do Norte e Europa", conta o empresário. PLOC (que na verdade é uma marca registrada criada por Luciano Vianna) virou sinônimo de festas de anos 80 em todo o Brasil. Ninguem fala vou fazer uma festa retrô e sim vou fazer uma festa PLOC.



SERVIÇO

Tokio Marine Hall: Festa Ploc 20 anos

Data: 23 de agosto (sábado)

Horário: 20h

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP

Vendas online: Ticketmaster

Bilheteria : Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio

(Horário de atendimento: segunda a domingo, das 12h às 18h)

* Em dias de espetáculo a bilheteria terá seu horário estendido em 30 minutos após o início do show, ou o quanto for necessário.

Imagem: Divulgação



