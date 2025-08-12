Alirio Netto e Livia Dabarian filmam longa musicado sobre recomeços
Por: Flávia Viana
Após alguns anos vivendo na Europa, Alirio Netto e Livia Dabarian estão de volta ao Brasil para rodar O Último Canto das Cigarras, novo filme musicado com direção de Tercio Garofalo. Com filmagens já em andamento em Brasília, que é conhecida como a capital do rock nacional, o projeto marca o reencontro do casal com o público brasileiro.
"Morar na Espanha é maravilhoso, mas o Brasil é nosso berço. É muito gostoso poder criar novamente na nossa própria língua e conversar com o público brasileiro que sempre nos tratou com muito carinho. E profissionalmente só carimba algo que amamos muito, que é que o trabalho nos leve pelo mundo inteiro", conta Livia.
No longa, Alirio interpreta Sebastian, um cantor que perde a voz no auge da carreira. Já Lívia vive Aurora, filha do dono de uma fábrica de pianos que sempre quis cantar, mas teve sua voz silenciada. A conexão entre os dois personagens nasce da dor e se desenvolve através da música.
O projeto é antigo: Tercio e Alirio são amigos e tiveram a ideia do filme há mais de dez anos. Desde então, o diretor se dedicou ao desenvolvimento do roteiro, à formação da equipe e à viabilização do projeto. O resultado é um filme que se tornou pessoal para todos os envolvidos.
A relação de Alirio com o personagem é profunda, já que ele se inspirou em experiências reais de colegas que enfrentaram perdas artísticas e identitárias ao longo da carreira. "O personagem carrega tudo isso. E o mais bonito é que eu não só estou interpretando esse personagem, como estou também compondo a trilha sonora do filme", afirma o artista.
Toda a trilha será interpretada em cena pelos próprios atores. Com estreia ainda sem data confirmada, O Último Canto das Cigarras promete emocionar ao mostrar o lado menos glamouroso da vida artística - e o poder da arte de reinventar o que foi perdido.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.