Alirio Netto e Livia Dabarian filmam longa musicado sobre recomeços

"Morar na Espanha é maravilhoso, mas o Brasil é nosso berço. É muito gostoso poder criar novamente na nossa própria língua e conversar com o público brasileiro que sempre nos tratou com muito carinho. E profissionalmente só carimba algo que amamos muito, que é que o trabalho nos leve pelo mundo inteiro", conta Livia.

No longa, Alirio interpreta Sebastian, um cantor que perde a voz no auge da carreira. Já Lívia vive Aurora, filha do dono de uma fábrica de pianos que sempre quis cantar, mas teve sua voz silenciada. A conexão entre os dois personagens nasce da dor e se desenvolve através da música.

O projeto é antigo: Tercio e Alirio são amigos e tiveram a ideia do filme há mais de dez anos. Desde então, o diretor se dedicou ao desenvolvimento do roteiro, à formação da equipe e à viabilização do projeto. O resultado é um filme que se tornou pessoal para todos os envolvidos.

A relação de Alirio com o personagem é profunda, já que ele se inspirou em experiências reais de colegas que enfrentaram perdas artísticas e identitárias ao longo da carreira. "O personagem carrega tudo isso. E o mais bonito é que eu não só estou interpretando esse personagem, como estou também compondo a trilha sonora do filme", afirma o artista.

Toda a trilha será interpretada em cena pelos próprios atores. Com estreia ainda sem data confirmada, O Último Canto das Cigarras promete emocionar ao mostrar o lado menos glamouroso da vida artística - e o poder da arte de reinventar o que foi perdido.