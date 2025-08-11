Roberto Carlos fará show único em São Paulo

Por: Patricia Alves



O Brasil é celeiro de grandes compositores e cantores e Roberto Carlos é um dos artistas mais queridos pelo público, não só no Brasil como na América Latina e no mundo. Com 70 álbuns lançados em seu país tem sua carreira pautada em lançamentos simultâneos em português e espanhol desde a década de 60 além de inúmeros outros sucessos em diferentes idiomas. Esse grande talento e seu público têm um encontro marcado para os dias 16 de agosto (sábado), quando Roberto Carlos se apresentará em São Paulo - SP, no Tokio Marine Hall (Rua Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo - SP). Os ingressos estão à venda na Ticket Master.

Roberto Carlos Imagem: Divulgação

Roberto Carlos começou o ano de 2025 se apresentando no Ecuador, Colombia e Peru, o lançamento do Além do Horizonte no transatlântico Costa Pacífica no dia 12 de março foi um sucesso de publico e critica, e na sequencia Roberto Carlos segue em turnê pelo Brasil e no exterior.



O artista, que lançou em 2024 o EP "Eu ofereço flores", está em turnê com o show "Eu Ofereço Flores" e apresentando muitos sucessos de sua carreira.

Em 2024 o artista se apresentou nas principais cidades dos EUA, país que o colocou no ranking da Global Concert Pulse, como um dos 30 artistas de maior público naquele país, ao lado de nomes como Elton John, Cher e o grupo de rock Kiss e prepara-se para turnê na Europa. Cada uma dessas conquistas é fruto de dedicação e profissionalismo com sua arte.