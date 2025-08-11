Explore a Gilded Age: Mansões de Nova York

Este guia apresenta as principais residências da Gilded Age que você pode visitar em Nova York, contextualizando sua história e legado, com sugestões de passeios e curiosidades de bastidores.

The Gilded Age Imagem: Reprodução

The Frick Collection

Curiosamente nem Henry Clay Frick ou Andrew Carnegie foram retratados em The Gilded Age e sem dúvida teriam intereação com George Russell. Tudo bem, ainda são fontes para a personagem.

A casa de Frick é um dos segredos para aqueles que amam visitar Nova York. A coleção do museu é linda, mas o que sempre tirou o meu fôlego foi mesmo a casa. Henry Clay Frick foi um industrial do aço e banqueiro associado a Andrew Carnegie - e talvez um dos homens mais temidos de sua época. Envolvido em episódios controversos como o Massacre de Homestead, Frick era o retrato do "self-made man" impiedoso da Era Dourada. Mas também foi um patrono das artes com um olhar preciso. Quando encomendou sua mansão na 5ª Avenida (projetada por Thomas Hastings), ele já planejava que sua casa se tornasse um museu após sua morte.

Frick viveu ali apenas alguns anos, de 1914 até 1919, mas o espaço foi preservado exatamente como ele queria: salões silenciosos, paredes forradas de tapeçarias e quadros, tudo emoldurado pelo requinte europeu que tanto admirava. O museu passou por uma longa reforma e foi reaberto em 2024, com seu acervo original reexposto nos espaços históricos. É uma experiência íntima, quase reverente.

Site: frick.org