De "Jersey Boys" à TV: Velson D'Souza fala de desafios e sonhos

O salto vocal também foi um novo marco na carreira. No musical anterior, "Silvio Santos Vem Aí", ele praticamente não cantava. Agora, assume os vocais em cena e encara um território que antes o intimidava. "Sempre tive medo da minha parte cantor. Esse espetáculo tem me feito provar o contrário para mim mesmo. No início, eu me sentia tímido e envergonhado, mas o processo me fez acreditar mais no meu potencial vocal."

A experiência internacional moldou seu olhar artístico. Após uma década entre Nova Iorque e Los Angeles, o ator voltou ao Brasil com outra visão de arte e técnica. "Esse período fora foi fundamental para meu amadurecimento pessoal e profissional. Ao voltar, busquei me conectar mais com nossa cultura, que é única e resistente. Apesar da falta de apoio e do desinteresse do público pela cultura, tenho me inspirado em nossos artistas e quero mudar o sistema que desvaloriza o trabalho artístico."

Paralelamente ao musical, ele está no ar na série "Paulo, o Apóstolo", da Record, interpretando Tito, personagem importante na disseminação do Cristianismo. "Foi muito desafiador fazer uma obra épica. A produção é impressionante e não deixa nada a desejar para as superproduções estrangeiras. Esse projeto me colocou novamente em contato com minha espiritualidade e mudou a forma como enxergo o mundo."

O futuro já está no horizonte. Para 2026, o ator se prepara para as peças "Oleanna" e "True West", além da tentativa de viabilizar o musical "As Pontes de Madison". Em comum, todos trazem temas universais. "O mundo é um grande teatro onde somos atores e plateia, mas temos sido péssimos atores e uma plateia muito exigente. Precisamos da arte para refletir sobre nosso papel nesse mundo."

Versátil, ele transita com naturalidade entre musicais, dramaturgia contemporânea, TV e produções bíblicas. Não por estratégia, mas por gosto e preparo. "Sou fã da versatilidade. Quanto mais diversidade de estilos, mais crescemos como artistas e como seres humanos. Tento estar sempre pronto para agarrar cada oportunidade que aparece."