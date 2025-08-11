ARTECHOUSE NYC: Uma imersão na arte digital
Por: Ricardo Carlini
Localizado no coração de Manhattan, no bairro de Chelsea, o ARTECHOUSE é um espaço inovador dedicado à arte digital e às experiências imersivas. Desde a sua inauguração, tem encantado moradores e turistas com exposições que combinam criatividade, tecnologia de ponta e interatividade.
O visitante é convidado a explorar salas onde projeções em 360 graus, sons envolventes e efeitos sensoriais criam um ambiente único. Cada exposição é desenvolvida por artistas digitais de renome, transformando o espaço em um verdadeiro laboratório de arte do futuro.
O ARTECHOUSE também oferece experiências exclusivas sazonais, tornando cada visita única. É o destino perfeito para quem busca inovação, inspiração e a fusão entre arte e tecnologia em Nova York.
SERVIÇO
Endereço: 439 W 15th St, New York, NY 10011
Site oficial: https://www.artechouse.com
