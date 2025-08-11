SplashUOL
Assine UOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Siga nas redes
Opinião

ARTECHOUSE NYC: Uma imersão na arte digital

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Por: Ricardo Carlini

Localizado no coração de Manhattan, no bairro de Chelsea, o ARTECHOUSE é um espaço inovador dedicado à arte digital e às experiências imersivas. Desde a sua inauguração, tem encantado moradores e turistas com exposições que combinam criatividade, tecnologia de ponta e interatividade.

ARTECHOUSE NYC
ARTECHOUSE NYC Imagem: Reprodução

O visitante é convidado a explorar salas onde projeções em 360 graus, sons envolventes e efeitos sensoriais criam um ambiente único. Cada exposição é desenvolvida por artistas digitais de renome, transformando o espaço em um verdadeiro laboratório de arte do futuro.

O ARTECHOUSE também oferece experiências exclusivas sazonais, tornando cada visita única. É o destino perfeito para quem busca inovação, inspiração e a fusão entre arte e tecnologia em Nova York.

SERVIÇO

Endereço: 439 W 15th St, New York, NY 10011
Site oficial: https://www.artechouse.com

Imagem
Imagem: Divulgação

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do BOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.