Projeto oferece formação em saúde mental para educadores de SP

A formação terá início no dia 1º de setembro e tem como objetivo preparar educadores da rede pública para lidar melhor com temas de saúde mental. A ideia é que, a partir de conceitos sobre Saúde Mental e estratégias de atuação no ambiente educativo, possam ser fortalecidos espaços mais acolhedores, humanos e atentos ao bem-estar de todos. A proposta é impactar positivamente a trajetória dos estudantes por meio do fortalecimento emocional de toda a comunidade escolar.

A capacitação é voltada a professores, servidores administrativos e gestores das 228 ETECs e 80 FATECs do estado, que, juntos, atendem cerca de 315 mil alunos. A rede do Centro Paula Souza conta com aproximadamente 17 mil docentes, que poderão se inscrever voluntariamente.

A saúde mental dos estudantes é uma pauta urgente. Pesquisas indicam que apenas 20% dos jovens com transtornos mentais recebem algum tipo de tratamento. A ausência de acolhimento adequado pode resultar em atrasos de aprendizagem, evasão escolar e impactos na vida adulta. O "Ame Sua Mente na Escola" busca reverter esse cenário por meio de ações diretas com os educadores — protagonistas no cuidado, na escuta e no suporte diário dos jovens.

Letramento em Saúde Mental

Com oito módulos temáticos, a jornada formativa Ame Sua Mente na Escola é oferecida em formato assíncrono (EaD autoinstrucional) pela plataforma Moodle, além de contar com três encontros ao vivo.

O Ame Sua Mente na Escola tem sido muito bem avaliado pelos cursistas. Em 2024, por meio de pesquisa realizada com mais de 2.500 educadores da rede estadual de ensino de São Paulo impactados pela formação, 90% relataram maior conhecimento sobre saúde mental. Dentre os participantes do curso, 84,3% afirmaram ter reduzido o estigma sobre o tema e 90% passaram a se sentir mais preparados para lidar com essas questões em sala de aula.