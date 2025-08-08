Instituto Alok e artistas indígenas lançam a Coleção SOM NATIVO

As gravações mantêm os arranjos autorais, ou seja, sem interferência criativa ou técnica por parte de Alok. "Não participo como produtor musical nesses álbuns, são para o público desfrutar das tonalidades originais desses artistas incríveis. Meu desejo é que possamos gravar novos álbuns no futuro. Há uma fabulosa riqueza musical entre as centenas de etnias indígenas que habitam o Brasil", diz Alok.

A Coleção SOM NATIVO é uma contribuição do Instituto Alok à Década Internacional das Línguas Indígenas (2020 - 2030) em cooperação com a UNESCO e, uma vez que muitas das línguas estão ameaçadas de extinção, reconhece a música um fator essencial para a sua preservação. Juntos, o Instituto do artista brasileiro e a Unesco compartilham o desejo de explorar possibilidades para criar um vasto acervo com a música dos povos originários dos mais diversos continentes.

A maioria das faixas foi gravada em idioma nativo. As letras entoadas pelos Guaranis Kaiowás (MS), Kariri Xocós (AL), Huni Kuins (AC), Yawanawas (AC), Guaranis Mbyás (SP), Kaingangs e Guaranis Nhandewas (PR) desenham um mapa sonoro e geográfico brasileiro que alerta o mundo sobre a conexão com a natureza, o cotidiano nas aldeias e séculos de resiliência cultural.

Com o lançamento dos sete álbuns, se dá continuidade ao objetivo de contribuir para a inserção artística indígena na sociedade e indústria fonográfica - algo iniciado em O FUTURO É ANCESTRAL que recebeu indicação ao Grammy Latino e que se confirma com a participação do grupo Brô MC's no festival The Town que acontece em setembro, em São Paulo. "Nosso álbum é a nossa voz, nossa palavra, escutem a nossa origem, escutem a nossa canção", afirma Clemerson, integrante dos Brô MC's. É também uma mostra pulsante de empoderamento de suas próprias ancestralidades conectadas ao contemporâneo.