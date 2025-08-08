Instituto Alok e artistas indígenas lançam a Coleção SOM NATIVO
Por: Flávia Viana
Em visita à UNESCO, em Paris, Alok, acompanhado pelo músico Mapu Huni Kuin, apresentou a Coleção SOM NATIVO, composta por sete álbuns inéditos de diferentes etnias brasileiras que se somam ao já lançado O Futuro é Ancestral. Os trabalhos chegam às plataformas de streaming no dia 8 de agosto, celebrando o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O objetivo do Instituto Alok é contribuir para amplificar as vozes indígenas, fortalecer a preservação das línguas e culturas originárias. Para acessar os álbuns nas plataformas, busque por Coleção SOM NATIVO.
As gravações mantêm os arranjos autorais, ou seja, sem interferência criativa ou técnica por parte de Alok. "Não participo como produtor musical nesses álbuns, são para o público desfrutar das tonalidades originais desses artistas incríveis. Meu desejo é que possamos gravar novos álbuns no futuro. Há uma fabulosa riqueza musical entre as centenas de etnias indígenas que habitam o Brasil", diz Alok.
A Coleção SOM NATIVO é uma contribuição do Instituto Alok à Década Internacional das Línguas Indígenas (2020 - 2030) em cooperação com a UNESCO e, uma vez que muitas das línguas estão ameaçadas de extinção, reconhece a música um fator essencial para a sua preservação. Juntos, o Instituto do artista brasileiro e a Unesco compartilham o desejo de explorar possibilidades para criar um vasto acervo com a música dos povos originários dos mais diversos continentes.
A maioria das faixas foi gravada em idioma nativo. As letras entoadas pelos Guaranis Kaiowás (MS), Kariri Xocós (AL), Huni Kuins (AC), Yawanawas (AC), Guaranis Mbyás (SP), Kaingangs e Guaranis Nhandewas (PR) desenham um mapa sonoro e geográfico brasileiro que alerta o mundo sobre a conexão com a natureza, o cotidiano nas aldeias e séculos de resiliência cultural.
Com o lançamento dos sete álbuns, se dá continuidade ao objetivo de contribuir para a inserção artística indígena na sociedade e indústria fonográfica - algo iniciado em O FUTURO É ANCESTRAL que recebeu indicação ao Grammy Latino e que se confirma com a participação do grupo Brô MC's no festival The Town que acontece em setembro, em São Paulo. "Nosso álbum é a nossa voz, nossa palavra, escutem a nossa origem, escutem a nossa canção", afirma Clemerson, integrante dos Brô MC's. É também uma mostra pulsante de empoderamento de suas próprias ancestralidades conectadas ao contemporâneo.
