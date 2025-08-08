Carga Pública: quais benefícios podem afetar seu caso de imigração?

Imagem: Reprodução

O Que É a Inadmissibilidade por Carga Pública?



A regra se aplica a quem solicita visto, green card ou entrada nos EUA, exceto em categorias isentas. O Departamento de Segurança Interna (DHS) deve avaliar se o candidato provavelmente dependerá do governo para subsistência, o que inclui:

Assistência em dinheiro público para manutenção de renda (como SSI ou TANF),

ou

ou Cuidados institucionais de longo prazo pagos pelo governo.

A inadmissibilidade por carga pública é determinada com base em fatores como idade, saúde, finanças, educação, habilidades e a Declaração de Apoio válida do patrocinador.

Quem Está Isento da Regra de Carga Pública?

Diversas categorias de imigrantes estão isentas dessa regra, incluindo: