Carga Pública: quais benefícios podem afetar seu caso de imigração?
Por: Dra. Flávia Santos Lloyd
Ao solicitar um green card ou entrada nos EUA, um obstáculo comum é a inadmissibilidade por carga pública, que avalia se a pessoa dependerá do governo para seu sustento.
Neste artigo, irei explicar o que significa "carga pública", quem é afetado, quais benefícios públicos podem causar problemas e o que os imigrantes devem considerar ao usar programas como Medi-Cal e Medicaid.
O Que É a Inadmissibilidade por Carga Pública?
A regra se aplica a quem solicita visto, green card ou entrada nos EUA, exceto em categorias isentas. O Departamento de Segurança Interna (DHS) deve avaliar se o candidato provavelmente dependerá do governo para subsistência, o que inclui:
- Assistência em dinheiro público para manutenção de renda (como SSI ou TANF),
ou
- Cuidados institucionais de longo prazo pagos pelo governo.
A inadmissibilidade por carga pública é determinada com base em fatores como idade, saúde, finanças, educação, habilidades e a Declaração de Apoio válida do patrocinador.
Quem Está Isento da Regra de Carga Pública?
Diversas categorias de imigrantes estão isentas dessa regra, incluindo:
- Asilados e refugiados
- Jovens imigrantes especiais
- Peticionários sob a Lei de Violência contra a Mulher (VAWA)
- Candidatos aos vistos T e U
- Solicitantes do Status de Proteção Temporária (TPS)
Importante: Mesmo que a pessoa ajuste seu status mais tarde, benefícios recebidos enquanto estava em uma categoria isenta não serão considerados contra ela.
Quais Benefícios Públicos Não São Considerados na Regra de Carga Pública?
É um mito que todo benefício público afeta o status migratório. A maioria dos benefícios não monetários não conta contra o imigrante. Segundo o USCIS e o DHS (atualização de 1º de julho de 2025), os seguintes tipos de assistência não são considerados:
Benefícios Relacionados à Saúde
- Medi-Cal/Medicaid, exceto para cuidados institucionais de longo prazo
- Programa de Seguro de Saúde Infantil (CHIP)
- Seguro saúde do Mercado da ACA (incluindo subsídios)
- Testes, vacinas e tratamento da COVID-19
- Serviços de saúde comunitária, aconselhamento em crises e abrigos de curto prazo
Alimentação e Nutrição
- SNAP (vale-refeição)
- WIC
- Programas de alimentação escolar
- Bancos de alimentos e assistência alimentar emergencial
Habitação e Energia
- Abrigos de emergência
- Assistência de aluguel (ex: programas McKinney-Vento)
- Assistência energética (ex: LIHEAP)
Educação e Cuidados Infantis
- Escolas públicas
- Head Start
- Subsídios para creches (ex: CCDF)
- Bolsas e auxílios educacionais
Benefícios Federais em Dinheiro e Impostos
- Crédito fiscal por rendimento (EITC)
- Crédito tributário infantil (CTC)
- Cheques de estímulo
- Seguro-desemprego
- Benefícios do Seguro Social e de veteranos
- Ajuda financeira relacionada a desastres e pandemias
Em resumo, só porque um benefício é público ou financiado pelo governo, não significa que será considerado contra você.
Um Alerta Sobre Medi-Cal e Medicaid
Atualmente, o uso do Medi-Cal ou Medicaid para a maioria dos serviços de saúde não é considerado na análise de carga pública, exceto em casos de institucionalização de longo prazo. No entanto, mudanças nas regras podem ocorrer no futuro, especialmente em relação a benefícios de assistência médica. Recomenda-se evitar o uso de Medi-Cal ou Medicaid ao solicitar ajuste de status, a menos que seja essencial.
Considerações Finais
A lei de imigração é complexa, mas o uso de benefícios públicos como alimentação, educação e saúde geralmente não afeta a solicitação de green card ou visto. Contudo, devido às mudanças nas políticas, é recomendável consultar um advogado antes de solicitar benefícios públicos, especialmente Medi-Cal ou Medicaid.
