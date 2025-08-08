SplashUOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Carga Pública: quais benefícios podem afetar seu caso de imigração?

Por: Dra. Flávia Santos Lloyd

Ao solicitar um green card ou entrada nos EUA, um obstáculo comum é a inadmissibilidade por carga pública, que avalia se a pessoa dependerá do governo para seu sustento.

Neste artigo, irei explicar o que significa "carga pública", quem é afetado, quais benefícios públicos podem causar problemas e o que os imigrantes devem considerar ao usar programas como Medi-Cal e Medicaid.

O Que É a Inadmissibilidade por Carga Pública?

A regra se aplica a quem solicita visto, green card ou entrada nos EUA, exceto em categorias isentas. O Departamento de Segurança Interna (DHS) deve avaliar se o candidato provavelmente dependerá do governo para subsistência, o que inclui:

  • Assistência em dinheiro público para manutenção de renda (como SSI ou TANF),
    ou
  • Cuidados institucionais de longo prazo pagos pelo governo.

A inadmissibilidade por carga pública é determinada com base em fatores como idade, saúde, finanças, educação, habilidades e a Declaração de Apoio válida do patrocinador.

Quem Está Isento da Regra de Carga Pública?

Diversas categorias de imigrantes estão isentas dessa regra, incluindo:

  • Asilados e refugiados
  • Jovens imigrantes especiais
  • Peticionários sob a Lei de Violência contra a Mulher (VAWA)
  • Candidatos aos vistos T e U
  • Solicitantes do Status de Proteção Temporária (TPS)

Importante: Mesmo que a pessoa ajuste seu status mais tarde, benefícios recebidos enquanto estava em uma categoria isenta não serão considerados contra ela.

Quais Benefícios Públicos Não São Considerados na Regra de Carga Pública?

É um mito que todo benefício público afeta o status migratório. A maioria dos benefícios não monetários não conta contra o imigrante. Segundo o USCIS e o DHS (atualização de 1º de julho de 2025), os seguintes tipos de assistência não são considerados:

Benefícios Relacionados à Saúde

  • Medi-Cal/Medicaid, exceto para cuidados institucionais de longo prazo
  • Programa de Seguro de Saúde Infantil (CHIP)
  • Seguro saúde do Mercado da ACA (incluindo subsídios)
  • Testes, vacinas e tratamento da COVID-19
  • Serviços de saúde comunitária, aconselhamento em crises e abrigos de curto prazo

Alimentação e Nutrição

  • SNAP (vale-refeição)
  • WIC
  • Programas de alimentação escolar
  • Bancos de alimentos e assistência alimentar emergencial

Habitação e Energia

  • Abrigos de emergência
  • Assistência de aluguel (ex: programas McKinney-Vento)
  • Assistência energética (ex: LIHEAP)

Educação e Cuidados Infantis

  • Escolas públicas
  • Head Start
  • Subsídios para creches (ex: CCDF)
  • Bolsas e auxílios educacionais

Benefícios Federais em Dinheiro e Impostos

  • Crédito fiscal por rendimento (EITC)
  • Crédito tributário infantil (CTC)
  • Cheques de estímulo
  • Seguro-desemprego
  • Benefícios do Seguro Social e de veteranos
  • Ajuda financeira relacionada a desastres e pandemias

Em resumo, só porque um benefício é público ou financiado pelo governo, não significa que será considerado contra você.

Um Alerta Sobre Medi-Cal e Medicaid

Atualmente, o uso do Medi-Cal ou Medicaid para a maioria dos serviços de saúde não é considerado na análise de carga pública, exceto em casos de institucionalização de longo prazo. No entanto, mudanças nas regras podem ocorrer no futuro, especialmente em relação a benefícios de assistência médica. Recomenda-se evitar o uso de Medi-Cal ou Medicaid ao solicitar ajuste de status, a menos que seja essencial.

Considerações Finais

A lei de imigração é complexa, mas o uso de benefícios públicos como alimentação, educação e saúde geralmente não afeta a solicitação de green card ou visto. Contudo, devido às mudanças nas políticas, é recomendável consultar um advogado antes de solicitar benefícios públicos, especialmente Medi-Cal ou Medicaid.

