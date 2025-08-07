Tony Nogueira apresenta Tributo a Emílio Santiago em São Paulo.
Por: Flávia Viana
Tony Nogueira apresenta o show "Tributo a Emílio Santiago", dia 23 de agosto, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana. No palco, durante 90 minutos, ele cantará os sucessos de um dos maiores intérpretes da música brasileira, que nos deixou em 2013. Tudo com a participação especial de um dos maiores violonistas do Brasil: o carioca Jorge Simas, que também assina a produção e arranjos musicais do projeto. Aliás, a capital do Rio de Janeiro marca a estreia da turnê justamente por se tratar da cidade onde o homenageado nasceu.
Mas essa não é a primeira vez de Tony Nogueira nos palcos cariocas. O pernambucano já se apresentou em espaços consagrados pelos sambistas, como Clube Renascença, Beco do Rato, Rio Scenarium e Cacique de Ramos.
"Cresci embalado por choros e sambas em cantorias que reuniam toda a minha família. E, com esse projeto, quero ajudar a manter viva a obra de Emílio Santiago, apresentando suas canções para as novas gerações e contribuindo para a preservação da música popular brasileira", avisa o pernambucano.
Nascido e criado na cidade pernambucana de Vitória de Santo Antão, Tony Nogueira começou a escutar samba ainda criança por influência da família. Nos anos 90, passou a se apresentar nas casas noturnas do estado. Mas foi em 2002, ao se mudar para Recife, que começou a participar de rodas de samba e logo tornou-se um dos representantes do gênero em Pernambuco. Desde então, o artista tem rodado o país com seus shows.
Sambista, cantor e compositor, Tony Nogueira tem como referência nomes como João Nogueira, Jorge Aragão, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Alcione, Dona Ivone Lara, Cartola, Beth Carvalho, Clara Nunes e muitos outros.
Atualmente, trabalha nas apresentações do Projeto Cultural "Tributo a Emílio Santiago" e "O Samba no Ponto de Tony Nogueira", sendo esse o seu primeiro álbum musical e audiovisual - composto por músicas na maioria inéditas - já disponível em todas as plataformas digitais feitas por ele e vários compositores consagrados, como Mauro Diniz, Delcio Carvalho, Wilson das Neves, Zé Katimba, Jorge Simas, Gisa Nogueira, dentre outros.
