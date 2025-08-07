Tony Nogueira apresenta Tributo a Emílio Santiago em São Paulo.

Mas essa não é a primeira vez de Tony Nogueira nos palcos cariocas. O pernambucano já se apresentou em espaços consagrados pelos sambistas, como Clube Renascença, Beco do Rato, Rio Scenarium e Cacique de Ramos.

"Cresci embalado por choros e sambas em cantorias que reuniam toda a minha família. E, com esse projeto, quero ajudar a manter viva a obra de Emílio Santiago, apresentando suas canções para as novas gerações e contribuindo para a preservação da música popular brasileira", avisa o pernambucano.

Nascido e criado na cidade pernambucana de Vitória de Santo Antão, Tony Nogueira começou a escutar samba ainda criança por influência da família. Nos anos 90, passou a se apresentar nas casas noturnas do estado. Mas foi em 2002, ao se mudar para Recife, que começou a participar de rodas de samba e logo tornou-se um dos representantes do gênero em Pernambuco. Desde então, o artista tem rodado o país com seus shows.

Sambista, cantor e compositor, Tony Nogueira tem como referência nomes como João Nogueira, Jorge Aragão, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Alcione, Dona Ivone Lara, Cartola, Beth Carvalho, Clara Nunes e muitos outros.

Atualmente, trabalha nas apresentações do Projeto Cultural "Tributo a Emílio Santiago" e "O Samba no Ponto de Tony Nogueira", sendo esse o seu primeiro álbum musical e audiovisual - composto por músicas na maioria inéditas - já disponível em todas as plataformas digitais feitas por ele e vários compositores consagrados, como Mauro Diniz, Delcio Carvalho, Wilson das Neves, Zé Katimba, Jorge Simas, Gisa Nogueira, dentre outros.