Saiba tudo sobre o musical "Tim Maia - Vale Tudo"

A primeira montagem da peça, de 2012, conquistou público e crítica, tornando-se um dos maiores sucessos do teatro musical brasileiro. Com linguagem moderna e dinâmica, a nova versão promete emocionar e transformar o palco em uma grande festa permeada por 20 hits de Tim Maia. Fãs de longa data e da nova geração poderão celebrar o legado do artista com músicas como "Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)", "Azul da Cor do Mar", "Vale Tudo, "Gostava Tanto de Você", "Acenda o Farol" e tantos outros hits.

Tim Maia - Vale Tudo - o musical percorre a trajetória de Tim Maia, desde a juventude no Rio de Janeiro até a consagração como um dos maiores nomes da música brasileira. Baseada no livro homônimo de Nelson Motta e com curadoria de Carmelo Maia, a peça percorre a trajetória de Tim Maia desde a juventude no Rio de Janeiro, às amizades com artistas do calibre de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Elis Regina, Jorge Ben etc, até a consagração como um dos maiores nomes da música brasileira.

Além do texto de Nelson Motta, a nova montagem conta com direção musical de Carlos Bauzys e Diego Salles, direção geral de Pedro Brício e produção geral de Adriana Del Claro, que com a Del Claro Produções se destacou no cenário do teatro musical brasileiro em produções de sucesso, como "Chaves - Um Tributo Musical", "Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812", "Sweeney Todd - O Cruel Barbeiro da Rua Fleet", "Bonnie & Clyde" e "Rocky".





Serviço:

Temporada: 16 de outubro a 21 de dezembro de 2025

Local: Teatro Claro MAIS SP - Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-000

Ingressos: Uhuu.com

