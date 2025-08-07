Saiba tudo sobre o musical "Tim Maia - Vale Tudo"
Por: Patricia Alves
A partir do dia 16 de outubro de 2025, Tim Maia, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos será homenageado no Teatro Claro MAIS SP, em nova temporada de Tim Maia - Vale Tudo - o musical, espetáculo com roteiro de Nelson Motta e baseado no livro "Vale Tudo - O Som e a Fúria de Tim Maia". Os ingressos podem ser adquiridos pela Uhuu!.
A primeira montagem da peça, de 2012, conquistou público e crítica, tornando-se um dos maiores sucessos do teatro musical brasileiro. Com linguagem moderna e dinâmica, a nova versão promete emocionar e transformar o palco em uma grande festa permeada por 20 hits de Tim Maia. Fãs de longa data e da nova geração poderão celebrar o legado do artista com músicas como "Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)", "Azul da Cor do Mar", "Vale Tudo, "Gostava Tanto de Você", "Acenda o Farol" e tantos outros hits.
Tim Maia - Vale Tudo - o musical percorre a trajetória de Tim Maia, desde a juventude no Rio de Janeiro até a consagração como um dos maiores nomes da música brasileira. Baseada no livro homônimo de Nelson Motta e com curadoria de Carmelo Maia, a peça percorre a trajetória de Tim Maia desde a juventude no Rio de Janeiro, às amizades com artistas do calibre de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Elis Regina, Jorge Ben etc, até a consagração como um dos maiores nomes da música brasileira.
Além do texto de Nelson Motta, a nova montagem conta com direção musical de Carlos Bauzys e Diego Salles, direção geral de Pedro Brício e produção geral de Adriana Del Claro, que com a Del Claro Produções se destacou no cenário do teatro musical brasileiro em produções de sucesso, como "Chaves - Um Tributo Musical", "Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812", "Sweeney Todd - O Cruel Barbeiro da Rua Fleet", "Bonnie & Clyde" e "Rocky".
Serviço:
Temporada: 16 de outubro a 21 de dezembro de 2025
Local: Teatro Claro MAIS SP - Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-000
Ingressos: Uhuu.com
