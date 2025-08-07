SplashUOL
Assine UOL
Amaury Jr.

Amaury Jr.

Siga nas redes
Opinião

Mont Cristo Wine Bar promove jantar exclusivo com degustação de vinhos

Amaury Jr.
Colunista de Splash

Na noite da última quarta-feira (06) o Mont Cristo Wine Bar, restaurante localizado em Santo André/SP, promoveu um jantar que celebrou verdadeiras joias da enologia mundial. Sob a curadoria de Cesar Marchetti, proprietário da casa e conhecedor de vinhos, o evento reuniu um seleto grupo de convidados para uma experiência sensorial: a Degustação 100 Anos, com rótulos raros.

Com o objetivo de proporcionar uma imersão nas histórias engarrafadas ao longo de um século, a noite foi marcada por um ritual de abertura das garrafas, conduzido por um sommelier, que manipulou cada exemplar como se fosse uma peça de alta joalheria, respeitando a memória e a complexidade de cada safra.

Imagem
Imagem: HSA Studios/Divulgação

Entre os convidados presentes estavam nomes como Bernardo Britto, Bruno Perini, Fernando Vasconcellos, Derek Camargo e Lucas Gasparini, que puderam vivenciar uma jornada única, onde cada prato foi harmonizado com vinhos icônicos de Bordeaux e Bourgogne, além de champagnes de prestígio internacional.

O menu foi iniciado com duas referências do mundo dos vinhos: Dom Pérignon 2013, servido com vieira grelhada e emulsão de limão siciliano, e Armand de Brignac, que acompanhou um tartar de atum com caviar e creme de avocado.

A sequência prosseguiu com rótulos históricos, como o Château Haut-Brion 1925, harmonizado com pato defumado ao molho de trufas, e o Château Latour 1928, servido com carré de cordeiro em crosta de ervas. Outras preciosidades, como Château Pétrus 1955, La Tâche 1961 (Domaine de la Romanée-Conti) e Château Lafite Rothschild 1986, trouxeram à mesa uma verdadeira viagem pela excelência dos terroirs franceses.

Para encerrar a noite, foi servido o Château d'Yquem 1985 (Magnum), considerado um dos maiores vinhos de sobremesa do mundo, harmonizado com uma Tarte Tatin e amêndoas caramelizadas.


Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do BOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.