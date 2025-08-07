Mont Cristo Wine Bar promove jantar exclusivo com degustação de vinhos

Entre os convidados presentes estavam nomes como Bernardo Britto, Bruno Perini, Fernando Vasconcellos, Derek Camargo e Lucas Gasparini, que puderam vivenciar uma jornada única, onde cada prato foi harmonizado com vinhos icônicos de Bordeaux e Bourgogne, além de champagnes de prestígio internacional.

O menu foi iniciado com duas referências do mundo dos vinhos: Dom Pérignon 2013, servido com vieira grelhada e emulsão de limão siciliano, e Armand de Brignac, que acompanhou um tartar de atum com caviar e creme de avocado.

A sequência prosseguiu com rótulos históricos, como o Château Haut-Brion 1925, harmonizado com pato defumado ao molho de trufas, e o Château Latour 1928, servido com carré de cordeiro em crosta de ervas. Outras preciosidades, como Château Pétrus 1955, La Tâche 1961 (Domaine de la Romanée-Conti) e Château Lafite Rothschild 1986, trouxeram à mesa uma verdadeira viagem pela excelência dos terroirs franceses.

Para encerrar a noite, foi servido o Château d'Yquem 1985 (Magnum), considerado um dos maiores vinhos de sobremesa do mundo, harmonizado com uma Tarte Tatin e amêndoas caramelizadas.



