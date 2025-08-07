Meghan, Harry e a narrativa impossível

Na semana em que Meghan comemorou 44 anos de forma discreta, sem grandes iniciativas sociais, sem novo vídeo inspirador e com um círculo bem reduzido de amigos, Harry reapareceu no centro de uma disputa institucional que ele gostaria de esquecer. Ou, melhor, de vencer. A questão é que ele não venceu.

A decisão da Charity Commission sobre o imbróglio envolvendo a Sentebale - ONG cofundada por Harry e o príncipe Seeiso de Lesoto, em homenagem às mães de ambos - parece clara: não houve má conduta financeira, nem assédio sistemático, nem misoginia, como alegou a presidente Sophie Chandauka ao processar a instituição e deflagrar uma crise que terminou com a renúncia de Harry, Seeiso e boa parte do conselho. Por outro lado, o relatório também não dá razão a Harry. Ele não é inocentado, nem responsabilizado — mas está, oficialmente, desautorizado a continuar reivindicando que a organização foi "roubada". E, mesmo assim, continua dizendo exatamente isso.

Chandauka permanece como presidente validamente nomeada, e a Comissão deixou claro que houve sim má gestão administrativa — mas do coletivo: do conselho, dos patronos, de todos. A instituição foi criticada por sua governança falha, pela ausência de políticas internas claras e por deixar que disputas privadas se tornassem públicas, manchando a reputação de uma ONG que já ajudou mais de 100 mil crianças e adolescentes afetados pelo HIV no sul da África. Um caso onde todo mundo perdeu. E Harry se recusa a aceitar esse empate.

Fontes próximas ao duque afirmam que ele está devastado. Que sente como se seu "trabalho de vida" tivesse sido arrancado dele, como se um dos poucos projetos que simbolizavam sua autonomia - e sua conexão emocional com o legado de Diana - tivesse sido sequestrado. Para muitos observadores, esse sentimento é compreensível. A Sentebale nasceu de um lugar genuíno de afeto e responsabilidade social, e Harry investiu ali tempo, dinheiro e imagem. Mas há um limite entre o vínculo afetivo e o controle institucional. O príncipe não era membro do conselho, não tinha função executiva formal. E quando o terreno começou a ruir, sua resposta foi imediata, pública e, como de costume, explosiva.

A People Magazine, canal preferencial do casal para declarações "não oficiais", foi usada novamente para defender sua posição. Harry também teria confidenciado a amigos que se sente "roubado" e "traído". Ao mesmo tempo, fez questão de rebater rapidamente a nova leva de rumores que o acusavam de agredir fisicamente o tio Andrew - negando tudo antes mesmo que as matérias ganhassem força, num reflexo automático que contraria o discurso recorrente de que ele e Meghan "não leem tabloides" nem se deixam afetar por redes sociais.

A verdade? Eles leem. Acompanham tudo. E não deixam nada sem resposta.