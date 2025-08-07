Meghan, Harry e a narrativa impossível
Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana
Não importa o quanto tentem. Depois de anos desfilando mágoas com brilho hollywoodiano, Meghan e Harry não conseguem virar a página. E o mais curioso é que talvez estejam, de fato, tentando - investindo em imagens leves, estilos de vida editados e declarações sutis de quem superou tudo e todos. Mas, ao menor sinal de crise, tudo se desfaz. O drama da Sentebale é só o mais recente lembrete de que o roteiro da redenção não se sustenta quando a realidade insiste em não colaborar.
Na semana em que Meghan comemorou 44 anos de forma discreta, sem grandes iniciativas sociais, sem novo vídeo inspirador e com um círculo bem reduzido de amigos, Harry reapareceu no centro de uma disputa institucional que ele gostaria de esquecer. Ou, melhor, de vencer. A questão é que ele não venceu.
A decisão da Charity Commission sobre o imbróglio envolvendo a Sentebale - ONG cofundada por Harry e o príncipe Seeiso de Lesoto, em homenagem às mães de ambos - parece clara: não houve má conduta financeira, nem assédio sistemático, nem misoginia, como alegou a presidente Sophie Chandauka ao processar a instituição e deflagrar uma crise que terminou com a renúncia de Harry, Seeiso e boa parte do conselho. Por outro lado, o relatório também não dá razão a Harry. Ele não é inocentado, nem responsabilizado — mas está, oficialmente, desautorizado a continuar reivindicando que a organização foi "roubada". E, mesmo assim, continua dizendo exatamente isso.
Chandauka permanece como presidente validamente nomeada, e a Comissão deixou claro que houve sim má gestão administrativa — mas do coletivo: do conselho, dos patronos, de todos. A instituição foi criticada por sua governança falha, pela ausência de políticas internas claras e por deixar que disputas privadas se tornassem públicas, manchando a reputação de uma ONG que já ajudou mais de 100 mil crianças e adolescentes afetados pelo HIV no sul da África. Um caso onde todo mundo perdeu. E Harry se recusa a aceitar esse empate.
Fontes próximas ao duque afirmam que ele está devastado. Que sente como se seu "trabalho de vida" tivesse sido arrancado dele, como se um dos poucos projetos que simbolizavam sua autonomia - e sua conexão emocional com o legado de Diana - tivesse sido sequestrado. Para muitos observadores, esse sentimento é compreensível. A Sentebale nasceu de um lugar genuíno de afeto e responsabilidade social, e Harry investiu ali tempo, dinheiro e imagem. Mas há um limite entre o vínculo afetivo e o controle institucional. O príncipe não era membro do conselho, não tinha função executiva formal. E quando o terreno começou a ruir, sua resposta foi imediata, pública e, como de costume, explosiva.
A People Magazine, canal preferencial do casal para declarações "não oficiais", foi usada novamente para defender sua posição. Harry também teria confidenciado a amigos que se sente "roubado" e "traído". Ao mesmo tempo, fez questão de rebater rapidamente a nova leva de rumores que o acusavam de agredir fisicamente o tio Andrew - negando tudo antes mesmo que as matérias ganhassem força, num reflexo automático que contraria o discurso recorrente de que ele e Meghan "não leem tabloides" nem se deixam afetar por redes sociais.
A verdade? Eles leem. Acompanham tudo. E não deixam nada sem resposta.
É o mesmo padrão que enfraquece a tentativa de reescrever suas próprias narrativas públicas. Meghan, nos últimos meses, tem reforçado o discurso de autocuidado, positividade e saúde mental. Compartilha frases leves, entrevistas brancas e ideias de bem-estar como se fossem novidades — mesmo que esse "estilo de vida aspiracional" esteja longe de ser autêntico. A nova marca que está desenvolvendo, com produtos voltados ao universo clean girl, bem-estar emocional e dicas de "viver bem", tenta se descolar das polêmicas. Mas o algoritmo ainda trabalha contra ela. E ela sabe.
Críticas disparam sua imagem mais do que qualquer proposta positiva. Meghan virou gatilho automático de reação — e a energia gasta para driblar isso parece não estar surtindo efeito. Ela sabe que está encurralada num ciclo que ainda não conseguiu quebrar: aquele em que qualquer gesto dela, por menor que seja, vira combustível para ódio virtual. Não é justo. Mas é real.
Harry, por sua vez, está num ponto ainda mais delicado. De ex-príncipe carismático e rebelde, virou o homem que reclama de tudo. Que processa, acusa, contradiz e explica demais. Em vez de construir pontes, mantém a retórica da mágoa — e talvez isso já não seja o que o público quer ouvir. O que deveria ser um projeto de renascimento se transforma, repetidamente, numa coleção de ressentimentos.
O paradoxo é gritante. Eles falam de positividade, mas vendem conflito. Pregam superação, mas entregam ressentimento. Investem em leveza, mas vivem sob tensão.
No fim das contas, o que o caso Sentebale escancara é que Harry e Meghan não perderam apenas o controle de uma organização. Estão perdendo o controle da própria imagem. O que deveria ser uma nova era de paz e propósito virou mais uma temporada de embates. E a única narrativa que eles realmente não conseguem sustentar — por mais que queiram — é a da superação.
Talvez seja hora de parar de tentar controlar a narrativa. E começar, de fato, a viver uma que convença.
