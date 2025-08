Otavio Lilla fala sobre o 11º Encontro Mistral

Do Novo Mundo, estão na seleção vinícolas como as norte-americanas Domaine Drouhin Oregon e Tablas Creek; a sul-africana De Wetshof; as argentinas Catena Zapata, El Enemigo e Ernesto Catena & Tikal; as chilenas Viña Garcés Silva e Los Vascos; as uruguaias Pisano e Viña Progreso; e a brasileira Vallontano.

O Encontro Mistral é mais do que uma degustação - é um verdadeiro mergulho no universo dos grandes vinhos do Velho e do Novo Mundo. Uma celebração da excelência, da tradição e da inovação, reunindo ícones consagrados e novidades promissoras em uma atmosfera sofisticada e acolhedora.