Luiza Possi promove show gratuito em homenagem ao Dia dos Pais

No sábado, dia 9 de agosto, o Butantã Shopping, em São Paulo, promove um show especial da cantora Luiza Possi. A apresentação gratuita acontece a partir das 19h, na praça de eventos do empreendimento. A cantora leva ao palco grandes sucessos como "Além do Arco-íris", "Primavera", "Oceano" e "É o amor".

Luiza Possi Imagem: Divulgação

Para tornar a noite ainda mais especial, 20 pessoas, por ordem de chegada, terão a oportunidade de tirar uma foto com a cantora ao final do show. A entrada para o show é gratuita, mediante a doação de um agasalho ou 1kg de alimento não perecível que serão destinados a instituição Resgatando Vidas, que atua no acolhimento e suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade social.