Aos 44, Meghan Markle vira algoritmo: amada, odiada, relevante

Por outro lado, seu nome ainda está associado a divisões profundas. A relação com a família real britânica permanece congelada. As chances de reconciliação são cada vez menores, especialmente após as declarações recentes do rei Charles, que sem citar nomes, falou sobre "feridas difíceis de curar". A ausência de Meghan em eventos reais — incluindo a comemoração dos 75 anos do monarca — não passou despercebida.

Na imprensa britânica, Meghan segue sendo o alvo preferencial de parte dos tabloides, que a retratam como ambiciosa, manipuladora ou ingrata. Nos EUA, a recepção é mista: ela tem defensores fervorosos e críticos igualmente passionais. Meghan virou símbolo — de luta ou de polêmica — e cada lado projeta nela o que quer ver.

Meghan, o algoritmo

Talvez o fenômeno mais interessante de 2025 não esteja nem no que Meghan faz, mas no que ela provoca. Ela é mencionada em vídeos, análises e podcasts que sequer têm relação direta com sua vida atual. Criadores de conteúdo já perceberam: colocar "Meghan Markle" no título é sinônimo de tráfego. Não é preciso que ela diga nada, que apareça ou que poste — basta ser mencionada.

Ela virou métrica, motor de engajamento, um nome que alimenta a polarização digital como poucos. Se antes era símbolo de ruptura na monarquia, hoje é símbolo de um novo tipo de celebridade: a que não precisa mais se expor para ser consumida.

Afinal, quem é a verdadeira Meghan?