"Se eu fosse você 3" inicia filmagens com Tony Ramos e Glória Pires

A trama se passa duas décadas depois da última troca de corpos entre Cláudio e Helena, que estão vivendo uma nova fase da vida com a filha Bia, agora adulta e casada com Aquiles. Quando o raio cai três vezes na mesma família, um novo desafio mostra que é necessário se colocar no lugar do outro... literalmente.

Bia será interpretada por Cleo Pires, enquanto Rafael Infante interpreta Aquiles. Além do quarteto protagonista, o elenco conta também com Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos. As filmagens estão acontecendo em Miguel Pereira e Rio de Janeiro.

Com estreia em breve exclusivamente nos cinemas, "Se Eu Fosse Você 3" é uma comédia romântica cheia de emoção e reviravoltas, numa situação clássica de comédia de erros, que celebra o amor, a família e a importância de entender quem está ao nosso lado.